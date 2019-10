Lessen tussen de lakens: schokkende elektroseks!

Een bedsessie waarbij de vonken ervan af spatten. Letterlijk ja. Steeds meer stelletjes wagen zich namelijk aan elektroseks. En dat zorgt voor de nodige ehh… ontlading.

Onder stroom

Elektrosimulatie. Je kent het misschien uit de praktijk van de fysiotherapeut, die door middel van zachte stroomstoten je spier- en gewrichtspijn verlicht. E-stim, noemen ze dat. Zo werkt het dus ook in de slaapkamer, alleen is het resultaat dan heftige en intense orgasmes.

Als je de juiste erogene zones raakt, snap je precies waar iedereen toch zo opgewonden over is.

Good vibrations?

Voordat je je waagt aan een potje elektroplay, is het wel slim om na te gaan of je een geschikte kandidaat bent. Als je hard trillende vibrators niks vindt, is e-stim waarschijnlijk niks voor jou. Ook niet als je een pacemaker of andere apparaten zoals een medicijnpomp hebt. En vind je een complete schok-set iets te veel van het goede? Er zijn nog veel meer andere opties. Zoals vibrators met e-stim: als schokjes dan toch niet helemaal jouw cup of tea zijn, kun je de vibrator gewoon op de traditionele manier gebruiken. Hou je wel van een uitdaging, dan kun je aan de slag met cockringen, handschoenen en anale of vaginale plugs waar elektrodes in zijn verwerkt.

You’ve got the power

Bij jou kunnen de elektrodes worden geplaatst bij de vagina, clitoris, schaamlippen en anus. Ook een elektrode op je billen of de achterkant van je benen kan zorgen voor een heftig orgasme, aldus ervaringsdeskundigen. Bij een mannelijke partner kun je de balzak, anus en top of basis van de penis stimuleren. Let op: plaats de elektrodes nooit boven de navel, om ongelukken te voorkomen. Vervolgens kunnen jij en je bedpartner elkaar om de beurt schokjes geven met de powerbox. Daarbij kun je de power hoger of lager zetten, net wat de ander het prettigst vindt. Sounds familiar? In feite werkt het dus net als bij ‘normale’ seks, alleen gebruik je je lichaam niet. Een soort handsfree orgasme dus, ook wel ‘ghostfucking’ genoemd. De elektrode doet al het werk en jullie handen blijven vrij om andere plekken te verwennen.

De schok-set

Zinderende orgasmes dus, maar hoe werkt het precies? Je hebt drie dingen nodig: een powerbox, elektrodes en een elektrogel of glijmiddel op waterbasis. Het totaalplaatje lijkt een beetje op een soort buikspiertrainer die je wel kent van de Tel Sell-reclames (o ja, en aan de gemiddelde ‘schok-set’ hangt een prijskaartje van ongeveer duizend euro). De powerbox, de naam zegt het al, geeft de stroom af. De elektrodes zijn een soort plakplaatjes die je op je lichaam aanbrengt, en glijmiddel is nodig om de stroom goed te laten geleiden.

