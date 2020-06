Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… wie is de heetste van het land? Werp tijdens het seksen een blik in de spiegel en er gaat een wereld voor je open.

Solofeestje

Het echte pluspunt van seks voor een spiegel is dat het je zelfvertrouwen een boost geeft. Onnodige onzekerheid kan een geweldige ervaring in de weg staan. Uit Australisch onderzoek blijkt dat mensen die zichzelf aantrekkelijk vinden betere seks hebben. Geniet dus vooral van de show, waarin jij uiteraard de hoofdrol speelt. Maar ook zonder bedpartner en gewoon tijdens een seksdate met jezelf, is een spiegel een goede keus. Je kunt zo je eigen lichaam verkennen, uitzoeken waar je precies naar verlangt tijdens een solosessie en nagaan in welke posities je jezelf het meest sexy en opwindend vindt.

Size matters

Voor beginners is een kleine handspiegel een goed idee. Plaats de spiegel bijvoorbeeld zo dat je kunt zien hoe je wordt gepenetreerd. Ideaal als je nog niet warm loopt voor het idee om jezelf op die manier in je blootje te bewonderen. Word je wel heet van het idee? Probeer dan vooral een grote spiegel waarin jullie in volle glorie van elkaars lichamen kunnen genieten. Zet ’m tegen de muur of leg de spiegel juist horizontaal op de grond voor weer een ander fijn uitkijkpunt. Het kan ook leuk zijn om van de volgende keer onder de douche een trio te maken, bestaande uit jezelf, je lover en… de badkamerspiegel.

Kijk je ogen uit

Als je het nog nooit geprobeerd hebt, klinkt seks voor een spiegel misschien ongemakkelijk. Maar het is ongelofelijk sensueel en bevredigend om een glimp op te vangen van de actie waar je deel van uitmaakt. Dat kan zo simpel zijn als kijken naar hoe je lover je nek kust tot veel meer zien dan alleen de bovenkant van een leuk hoofd tijdens orale seks. Door een spiegel bij het liefdesspel te betrekken, wordt zelfs de meest routinematige en geplande vrijpartij spannend.

Blikvangers

Er is niet echt een verkeerde manier is om een spiegel te gebruiken. In welk standje jullie ook belanden, een spiegel geeft jullie seksleven én libido een boost. Maar een spiegel is vooral ideaal bij posities waarin jullie normaal gesproken geen oogcontact kunnen maken, op z’n hondjes bijvoorbeeld of jij omgekeerd bovenop. Elkaar in de ogen kunnen kijken, zorgt namelijk voor meer intimiteit en passie. Het maakt dat jullie bewuster seks hebben en dat is niet voor niets de basis van tantraseks.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

