Lessen tussen de lakens: Meer pret in bed? Begin een seksdagboek

Het recept voor meer pret in bed? Een seksdagboek! Vier sexperts over het hoe en waarom.

Leren reflecteren

Dit klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar wat schrijf je dan op in een seksdagboek? Volgens sekscoach Nicole Buratti kun je ’m op verschillende manieren invullen. Vrouwen die last hebben van onzekerheden, die stress ervaren of te veel in hun hoofd zitten, raadt ze bijvoorbeeld aan op een meer sensuele manier over zichzelf na te denken. Hoe? Door dagelijks stil te staan bij zaken als ‘Dit gaf me vandaag een sexy gevoel’, ‘Dit was er geweldig aan vandaag’ en ‘Ik word opgewonden van…’. Ook moedigt Buratti aan fantasieën, het liefst in geuren en kleuren, op te schrijven. Zo kun je nagaan wat je wellicht mist in de slaapkamer en weet je meteen wat je kunt doen om het sleurmonster te verjagen.

Seksscript

Kayla Lords van seksspeeltjesmerk Jack en Jill adviseert al je seksuele ervaringen in een seksdagboek bij te houden. Schrijf op wanneer de seks leuk was of juist minder, of je bent klaar gekomen of niet, wat er precies gebeurde en welke standjes jullie uitvoerden en hoe je je op dat moment voelde. Klinkt misschien als een behoorlijke klus, maar volgens Lords is zo’n overzicht – en als het ware seksscript – dé manier om te ontdekken wat jij echt leuk vindt. Botert het bij jullie niet helemaal? Met alle feiten op een rijtje is het hopelijk makkelijker onder woorden te brengen wat jij van jullie seksleven vindt en hoe jullie meer actie in de taxi kunnen brengen.

Let’s get digital

Lessen tussen de lakens: Ga eens op ontdekkingstocht Mocht met pen en papier aan de slag gaan niet helemaal jouw ding zijn, dan is er ook nog de handige sex tracker app Nipple. Daarmee kun je tot in het kleinste detail jouw slaapkameractie registreren. Na de vrijpartij vul je in hoe jullie het nachtelijke programma hebben ingevuld en daar rollen uiteindelijk verschillende grafiekjes en statistieken uit die je seksleven precies in kaart brengen. Op hun website staan overigens héél interessante grafieken en tabellen waaraan je bijvoorbeeld kunt aflezen hoeveel vrouwen vandaag (orale) seks hebben gehad en welk standje favoriet was.

Prikkel je brein

Voor een geweldig seksleven is het volgens onderzoek van belang dat die overeenkomt met je overtuigingen en gedachten. Dat wil zeggen dat je primaire seksuele orgaan moet worden geprikkeld – en dan hebben we het niet over je geslachtsdeel, maar over je brein. En niet alleen volgens de wetenschap, ook seks-expert Emily Nagoski vindt dat je alleen voldoening in de slaapkamer ervaart als je je lichaam begrijpt en weet wat je wilt. Leren luisteren naar je lichaam en uitvogelen wat je fijn vindt, wat je nodig hebt en waar je naar verlangt, daar gaat een seksdagboek je bij helpen.