Lessen tussen de lakens: op zoek naar de beste seksdate met jezelf

Help jezelf een handje, want er zitten flink wat voordelen aan een seksdate met jezelf. VIVA verzamelde handige tips over ons favoriete hulpmiddel voor een doe-het-zelfsessie.

Welke kies je?

Wanneer de keuze reuze is en de ene vibrator er nog spectaculairder uitziet dan de ander, kan het lastig kiezen zijn. Ga na van welke stimulatie je houdt. Krijg jij het liefst aandacht bij je toverknop of word je juist wild van diepe en g-spot stimulatie? Als je dat weet, kun je een vibrator selecteren die doet wat jij het liefst wilt. De populairste soorten zijn vibrators die je inbrengt, die voor clitorale stimulatie, een combinatie van penetratie en clitorale stimulatie, anus vibrators en vibrators die zijn gefocust op de penis. Op internet vind je alle ins en outs van zowat elke vibrator die op de markt is.

Zelf of samen

Zie masturberen en het gebruiken van je seksspeeltje als een date met jezelf. Steek kaarsjes aan, zet een sexy afspeellijst op of probeer ontspannende aromatherapie. Focus niet te veel op je orgasme, maar ga op ontdekkingstocht. Je partner in het spel betrekken, kan natuurlijk ook. Laat hem of haar maar zien hoe je het liefst verwend wordt of gebruik een clitorale of anale vibrator tijdens de seks. Is je partner niet in de buurt? Er zijn verschillende speeltjes die je kunt gebruiken op afstand. Je geeft de controle dan via een app over aan je partner. Spannend!

Beste vriend

VIVA hield in 2018 een grote enquête naar ons sekstoysgebruik en wat blijkt? Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen heeft weleens een seksspeeltje gebruikt, en 23% noemt haar toy zelfs ‘Mijn beste vriend in de slaapkamer’. Nu we met z’n allen thuiszitten, is de vraag naar sekspeeltjes in een korte tijd zelfs verdubbeld, meldt het moederbedrijf van sekswebshops Easytoys en pabo.nl. Wil je ook eens een seksspeeltjes proberen? Dan is het handig om een aantal dingen in je achterhoofd te houden.

Schone zaak

De tweede stap is materiaal. Kies voor een speeltje van siliconen, een lichaamsveilige en makkelijk schoon te maken stof. Dat laatste, een vibrator die makkelijk is schoon te maken, is erg belangrijk. Er kunnen zich namelijk makkelijk bacteriën verzamelen op je vibrator, maak ’m na gebruik dus altijd schoon. Je kunt ook kiezen voor een speeltje van staal of glas, maar die zijn wel wat prijziger.

Tekst samantha lakker foto stocksy