Lessen tussen de lakens: regiseer je eigen seksdroom

Seksdromen: vaak onvoorspelbaar en voor je het weet weer vergeten. Maar met deze techniek kun je ze zélf regisseren.

Schaapjes tellen

Een zelf geregisseerde seksdroom bereik je in een lucide staat. Om die staat te bereiken, moet je jezelf trainen in het herkennen van je dromen. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk gewoon dat je tijdens je droom de realisatie moet krijgen dat je aan het dromen bent. Waarom? Omdat je dan uiteindelijk je eigen dromen kunt inrichten. Een nachtelijk avontuurtje met je geheime crush was nog nooit zo dichtbij.

Verbeeldingskracht

Neem voor het slapen de tijd om te fantaseren over je ideale seksdroom. Maak de fantasie zo opwindend en gedetailleerd mogelijk. Met wie wil je deze fantasie beleven? Wat wil je met je sekspartner doen? Waar wil je het doen? En hoe? De Amerikaanse psychofysioloog Stephen LaBerge ontdekte dat je als je van tevoren gevisualiseerd hebt waarover je wilt dromen, die droom eerder zult herkennen en beleven.

Lief dagboek

Ook het bijhouden van een seksdagboek kan je op weg helpen naar die lucide seksdroom. Door het opschrijven van je seksuele fantasieën, dromen en ervaringen, hou je deze herinneringen en verlangens vers. Handig voor als je een fantasie wil herbeleven in je dromen.

Ik kom!

Wist je dat een lucide droom voor een echt orgasme kan zorgen? LaBerge ontdekte dat een slaaporgasme gepaard gaat met fysieke reacties zoals een verhoogde hartslag. In sommige gevallen kan het zelfs realistischer aanvoelen dan in het wakkere leven, doordat onze zintuigen, emoties en gedachten worden geïntensiveerd in een lucide droom. Mannen kunnen hierdoor zelfs ejaculeren.