Lessen tussen de lakens: dit betekent jouw seksdroom

In je slaap genoten van een potje rollebollen? Dit is wat jouw seksdroom betekent.

De ex-factor

Misschien wel de meest voorkomende seksdroom: de koffer in duiken met je ex. Zolang je niet praat in je slaap, geen reden tot paniek. Zo’n droom wil niet meteen zeggen dat je hem of haar mist of terug zou willen in je leven. Wel kan het zijn dat je een bepaald aspect van jullie seksrepertoire mist of dat je nog niet helemaal over je ex heen bent. Je onderbewuste probeert de relatiebreuk en misschien wat overgebleven liefdesverdriet te verwerken en daar heb jij de nachtelijke bezoekjes van je ex aan te danken. Dromen stellen ons in staat problemen, gevoelens, gebeurtenissen en meer te verwerken.

Wat doe jij hier?

Kreeg je het in je droom warm van een onverwacht persoon tot wie je je niet aangetrokken voelt? Je baas, een bekendheid of een goede vriendin bijvoorbeeld. Dan moet je je afvragen wat diegene voor jou betekent en waar hij of zij voor staat in jouw leven. Een seksdroom over een bekendheid of je baas gaat vaak over bepaalde gevoelens van onvrede. Je hebt bijvoorbeeld behoefte aan meer erkenning, macht of status. Dromen over een goede vriend of vriendin gaan vaak over de platonische gevoelens die je hebt voor die persoon en kunnen betekenen dat je een andere relatie met diegene zou willen. Misschien spreken jullie elkaar nu minder en wil je graag weer closer zijn.

Op heterdaad betrapt

De betrapfactor verhoogt de feestvreugde. Volgens onderzoek van psycholoog Justin Lehmiller raakt 81 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen opgewonden van het idee van seks in het openbaar. Als jij droomt over een openbaar seksavontuurtje betekent dat meestal dat je in je dagelijkse leven wat extraverter zou willen zijn. Ken je in de slaapkamer juist geen gêne, dan bevestigt deze droom alleen maar dat je niet bang bent om je letterlijk en figuurlijk bloot te geven.

Vreemdgaan

Droom je over een opwindende nacht met een ander? Dit hoeft zeker niet te betekenen dat het fout zit tussen jou en je partner, maar betekent meestal wel dat iets je dwars zit. Misschien is de lust tussen jullie een beetje uitgeblust. Praat hierover met je partner, plan wat vaker een spannende date of gooi het in de slaapkamer eens over een andere boeg. Is het andersom en droom je dat je partner vreemdgaat, dan kan een logische verklaring zijn dat je je onzeker voelt over jullie relatie. Ook nu is de oplossing: praat erover. Communicatie is de sleutel tot een goede relatie en een spetterend seksleven.

Lichaamstaal

Als in je seksdroom de focus vooral op een bepaald lichaamsdeel lag, kan dat verschillende dingen betekenen. Een stijve piemel in de hoofdrol kan wijzen op agressie en vruchtbaarheid. Was het juist een slappe penis, dan kan het zijn dat je seksueel gefrustreerd bent. Borsten wijzen op zorgzaamheid, energie en seksuele opwinding. Dromen over vagina’s staan dan weer voor vrouwelijkheid en je eigen seksuele behoeften.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

