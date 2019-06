Al zie je jezelf als een ware sexpert, de kans is groot dat je sommige hardnekkige mythes gelooft. Toch zijn ze echt niet waar.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Rek- en strekwerk

Het is een trend: je vagina operatief strakker laten maken. Maar dat is nergens voor nodig, want het is niet waar dat je lady bits door veel bezoekjes uitrekken. Ja, vagina’s zijn rekbaar – hoe zouden vrouwen anders ooit de bevalling overleven? – maar ze blijven niet uitgerekt. De elasticiteit van je vagina wordt bepaald door je genen. Het maakt dus niet uit hoeveel partners je hebt gehad, hoe groot die partners zijn geschapen en wat voor sekspeeltjes je gebruikt. Just have fun with it.

Seks je slank

Een bezoekje aan de sportschool inruilen voor een wip? Yes, please! Maar dan zullen jullie wel heel lang tekeer moeten gaan. Met een vrijpartij van een halfuur verbrand je tussen de 15 en op z’n aller-, allerhoogst 350 calorieën. Gelukkig levert seksen wel andere gezondheidsvoordelen op. Het verlaagt je bloeddruk, vermindert stress en werkt pijnstillend.

Mister Big

Dat mannen met groter gereedschap betere minnaars zijn, is onzin. De meeste zenuwuiteinden zitten namelijk in de eerste drie centimeter van je vagina. Oftewel: size doesn’t matter. Bovendien, mannen met een ietwat klein uitgevallen pielemuis ‘compenseren’ dat soms door een meester te zijn in andere vormen van slaapkamerverwennerij. Seks draait nu eenmaal om meer dan ringsteken.

Smaakmakers

Je partner op ananasdieet zetten, zodat zijn sperma lekkerder smaakt? Er is geen wetenschappelijk bewijs dat eten invloed heeft op de smaak van zijn goedje. Wat wél waar is, is dat bier de geur down-under negatief beïnvloedt, want de gist in bier zorgt ervoor dat zijn penis penetranter ruikt. En helaas, jouw vagina ook.

De sproeipoes

Of vrouwen ook kunnen ejaculeren, daarover zijn de meningen verdeeld. Volgens wetenschappers bestaat dit zogenaamde ‘squirten’ niet echt en is het, nou ja, gezeik. Want de vloeistof die sommige vrouwen laten lopen tijdens een orgasme, blijkt voornamelijk uit urine te bestaan. Wel is een klein gedeelte ervan vocht uit de vrouwelijke prostaat, een orgaan vlak bij de urinebuis waarvan de functie onbekend is. Alleen kan dit orgaan niet zo veel vocht produceren als sommige vrouwen loslaten tijdens hun orgasmes. Het blijft dus een beetje een mysterie.

