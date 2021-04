Lessen tussen de lakens: Heb jij al sekshandschoenen in je nachtkastje?

Met een paar sekshandschoenen til je je seksleven moeiteloos naar ongekende hoogten…

Opgewonden standje

Je kunt sekshandschoenen bij elke slaapkameractiviteit betrekken. Ze zijn een fijne toevoeging wanneer je clitoris in het zonnetje wordt gezet, maar ook bij vaginale of anale penetratie. Ook het mannenhart gaat sneller kloppen als je deze handschoenen gebruikt bij een handjob of prostaatmassage.

Zorg er in elk geval voor dat jullie opgewarmd van start gaan. Een paar druppels glijmiddel kunnen daarbij helpen. Tip: laat je bedpartner je klit zachtjes verwennen met zijn of haar duimtop, met de andere hand kan hij of zij met een, twee of meer vingers naar binnen glijden.

Het potje vingeren wordt pas echt loeiheet als jij daarbij je bekkenbodemspier aanspant en je lover zijn of haar vingers naar je navel krult. Zin in een dubbele sensatie? Trek één been omhoog, plaats een hand onder je billen en cirkel vanuit daar om de ingang van je vagina en draai met de andere hand rondjes om je clitoris. Het is misschien even oefenen, maar zodra jullie de skills in de vingers hebben, heb je daar nog lang plezier van.