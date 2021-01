Benieuwd naar wat dit jaar in petto heeft tussen de lakens? Zie hier de heetste sekstrends van 2021 in sexyland.

Mocht fitter worden een van je goede voornemens zijn voor dit jaar, dan is deze sekstrend mooi meegenomen. Het is namelijk een work-out waar je je bed niet voor uit hoeft te komen. In 2021 zijn kegeloefeningen weer helemaal terug van weggeweest. Met zo’n kegeloefening verstevig je je bekkenbodemspieren, waardoor je eigen orgasmes én die van je partner een stuk intenser worden. Maar dat is niet het enige voordeel, want je libido krijgt ook een flinke boost en je wordt makkelijker vochtig. Doe net alsof je je plas ophoudt, de spier die je nu voelt, is je bekkenbodemspier. Span deze ongeveer vijf seconden aan en wacht dan drie seconden. Dit riedeltje een paar keer herhalen en je kegelwork-out zit er weer op.

Ver-van-je-bedshow

Lovers die elkaar niet konden zien door corona kwamen vorig jaar met allerlei creatieve oplossingen om tóch samen tot een hoogtepunt te komen. Gelukkig zijn we ook in 2021 niet veroordeeld tot alleen soloseks en wordt langeafstandseks alleen maar nóg populairder. Merken als Lovense en Kirroo hebben bijvoorbeeld speeltjes die zijn gesynchroniseerd en responderen op bewegingen van je partner. Als het ene speeltje beweegt, reageert het andere speeltje daarop.

Daar zit muziek in

Uit onderzoek blijkt dat koppels die samen naar muziek luisteren vaker met elkaar de koffer in duiken dan stellen die dat niet doen. Mensen die tijdens de seks naar countrymuziek luisteren, blijken volgens een ander onderzoek het meest tevreden over hun slaapkameractie. Niet zo van de countrymuziek, maar wel op zoek naar meer bedplezier? Probeer dan het nieuwste techsnufje van seksspeeltjesmerk Satisfyer. Hun nieuwste vibrators kunnen worden gekoppeld aan een gratis app die je vibrator laat meebewegen met de muziek van je favoriete nummers.

Fijn en pijn

Dat we nooit zijn uitgeleerd, blijkt maar weer uit het feit dat er vorig jaar 250 procent meer werd gegoogeld op ‘wat is pegging?’ en de zoekterm ‘wat is BDSM?’ 70 procent vaker werd gebruikt. Logisch, want het sleurmonster definitief uit de slaapkamer verjagen, doe je door het seksritueel eens in de zoveel tijd over een heel andere boeg te gooien. 2021 staat daarom helemaal in het teken van op seksuele ontdekkingstocht gaan. Probeer samen – of alleen natuurlijk – een kinky speeltje uit, besteed wat meer tijd aan het voorspel, leef jullie wildste fantasieën uit in een ondeugend rollenspel, experimenteer met nieuw standjes of ga eens voor een compleet nieuwe sekslocatie. Zo zorg je dit jaar geheid voor de hoognodige spanning.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: Getty Images

