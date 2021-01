Lessen tussen de lakens: ‘Ik voel me sexy als ik dans’

Een heet liefdesspel begint met een heet voorspel… Voetjes van de vloer, want dansen geeft je seksdrive een boost.

Dans maar Of je nu gaat voor een romantisch slow nummer of een beetje fout dansen op een van je favoriete nummers, er zitten heel wat voordelen aan dansen en ook een paar waardoor je meer geniet van de actie in de slaapkamer. Tijdens het dansen komt endorfine vrij. In de volksmond wordt dit stofje ook wel het gelukshormoon genoemd, omdat je er heel erg blij van wordt. Hoe actiever je bent, hoe hoger je endorfine-niveau wordt. Daarnaast zorgt dansen ervoor dat je letterlijk en figuurlijk lekker in je vel zit. Niet alleen krijgt je zelfverzekerdheid een boost, maar ook je totale mentale gesteldheid. Al die positiviteit kun je mooi mee-nemen naar de slaapkamer. Club slaapkamer Maar de woon- of slaapkamer omtoveren tot thuisdiscotheek heeft meer voordelen. Door er thuis een feestje van te maken en wat te bewegen, stimuleer je ook de aanmaak van testosteron. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vrouwen met een hoger testosterongehalte een hogere seksdrive hebben. Ook verbetert je doorbloeding en daarmee de bloedtoevoer naar je private parts (lees: meer zin in seks én intense orgasmes).

Sexy moves Het waarom van dansen is duidelijk, maar hoe doe je dat een beetje sexy? Wetenschappers van de Universiteit van Newcastle deden onderzoek naar de meest sexy dansmoves. De onderzoekers maakten 3D-scans van 39 vrouwen die dansten op 125 beats per minuut – denk aan Only girl in the world van Rihanna. Tweehonderd kijkers gaven de danseressen vervolgens een cijfer op basis van aantrekkelijkheid. Vrouwen die asymmetrisch op de muziek dansten met hun armen en dijen, en dus heupwiegend met hun armen zwaaiden, werden het meest sexy gevonden.