Alleen maar culinaire hoogtepuntjes op het menu. Dit is VIVA’s sexy schijf van vijf.

IJskoud

Lekker eten en goede seks, waarom zou je ze niet combineren? Neem eens een handje bevroren bessen mee naar de slaapkamer. Bosbessen en bramen bevatten stofjes waarvan wordt beweerd dat ze de bloedvaten ontspannen en de bloedsomloop verbeteren (lees: een soort natuurlijk Viagra-effect). En ijskoud fruit langs je hete erogene zones voelen, is sexy.

Oh honey!

Blindemannetje spelen in de slaapkamer is natuurlijk vaker gedaan, maar ook deze variant van het spel werkt heel goed tussen de lakens. Smeer op verschillende plekken op je lichaam wat honing en laat je partner geblinddoekt met zijn of haar tong en mond op zoek gaan naar de honing. Een variant op honing kan natuurlijk ook. Let wel op! Suiker in de buurt van je ladyparts is geen goed idee. Suiker stimuleert de groei van schimmels en niemand zit te wachten op een vervelende infectie in die regio.

Snoepgoed

Tja, chocolade en je schone beddengoed, het is geen ideale combi. Maar deze treat meenemen naar de slaapkamer, is niet alleen maar heel lekker. Britse onderzoekers monitorden de hersenactiviteit en hartslag van stelletjes terwijl zij genoten van een bonbon én terwijl ze verstrikt waren in een hartstochtelijke zoen. Wat blijkt? Zowel de mannen als vrouwen werden meer opgewonden van het chocolaatje dan van het zoenen.

Jaaaapans!

Ken je die iconische Sex & the city-scène waarin Samantha poedelnaakt bedolven onder sushi op haar Valentijnsdate ligt te wachten? In basis een prima idee. Nyotaimori, zo noem je het eten van sushi van iemands naakte lichaam, heeft namelijk zo z’n voordelen. De omega 3-vetzuren in vette vis als zalm, makreel en tonijn verhogen het dopaminegehalte, wat je seksdrive een boost geeft.

Van top tot peen

Orale seks wordt nóg beter met de techniek van Auntie Angel. Snijd daarvoor de boven- en onderkant van een grapefruit en maak er een gat in ter grootte van je partners geslachtsdeel. Je plaatst de gesneden grapefruit dan rondom je partners penis en beweegt de vrucht op en neer terwijl je de eikel oraal bevredigt. De geur van grapefruit heeft een erotische en opbeurende werking en is dus perfect voor aromatherapie of massage met happy end.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Stocksy

