Lessen tussen de lakens: Sporgasme

Geen zin om te sporten? Dacht het wel, als je weet dat je met de juiste work-out een killer-orgasme kunt krijgen.

Coregasm

Ken je dat, kriebels in je onderbuik na een zen uurtje yoga of wat oefeningen in de sportschool? Lucky you, want dan hoor jij bij de groep vrouwen die kan genieten van een coregasm, ook wel exercise induced orgasm (EIO) genoemd. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien vrouwen door het aanspannen van bepaalde spieren tot een puur fysiek getriggerde climax kan komen. De vrouwen die meededen aan het onderzoek vertelden dat ze coregasms kregen van oefeningen als touwklimmen, gewichtheffen, hardlopen en yoga.

Kapitein haak

Er is geen stappenplan met een gegarandeerd coregasm als resultaat. Maar door het uitvoeren van The captain’s chair, een oefening waarbij je hangend je benen in een hoek van negentig graden brengt, maak je volgens onderzoek van de universiteit van Indiana het meeste kans. En volgens seksuoloog Debby Herbinick die The coregasm workout, een boek over het fenomeen schreef, zouden hanging leg raises, leg lifts of crunches ook een goed idee kunnen zijn. Ze tipt dat het slim is om vooraf een cardio warming-up te doen van minimaal twintig minuten.

Sekstraining

Dat je van jezelf in het zweet werken klaar kunt komen, heeft ermee te maken dat veel vrouwen spanningsopbouw in hun benen nodig hebben om een orgasme te krijgen. Volgens sekstherapeut en researcher Victoria Zdrok kun je door je lage buikspieren, je beenspieren en je bekkenbodemspieren aan te spannen de juiste spanning opbouwen. Je buik- en bekkenbodemspieren zijn namelijk verbonden met je bekken, en laat dit nou net de plek zijn waar een vaginaal orgasme plaatsvindt. Door de combi-training worden de zenuwimpulsen richting de bekkenbodem geactiveerd en kan er zo dus zomaar vuurwerk ontstaan in de sportschool.

Sporten met benefits

Vind jij het een beetje een gek idee om je O-face met alle sportschoolbezoekers te delen? Snappen we. Je kunt of je orgasme uitstellen tot je weer thuis bent of gewoon je yogamatje uitrollen in je woonkamer. Het trainen van je bekkenbodemspieren is sowieso een goed idee, omdat het hoe dan ook voor meer plezier in de slaapkamer zorgt. Sterke bekkenbodemspieren voorkomen namelijk pijn tijdens seks en maken je orgasmes intenser. Je harde werk is dus niet voor niks.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Stocksy

