Het geheime wapen tegen een ingedut seksleven? Edelstenen! Ze kunnen zomaar hun steentje bijdragen aan jouw volgende killerorgasme.

Lekker vibreren

De maankalender van de zusjes Van Lexmond, levensadvies van astrologieapps als The Pattern én de helende kracht van kristallen: je gelooft erin of niet. Volgens liefhebbers heeft het heel wat voordelen om de mooie stenen bij je te dragen. Kristallen stralen een bepaalde energie uit en geven een bepaalde vibratie af. Die vibratie heeft invloed op ons humeur en onze stemming. Voor elke kwaal is er een bijpassend kristal en sommige stenen helpen dus ook als je wel wat vaker zou willen klaarkomen.

Kristalhelder

Een felle, heldere oranje steen die warmte uitstraalt – en ook de temperatuur in de slaapkamer laat stijgen – is het kristal carneool. Net als de meeste oranje kristallen geeft deze steen een intense energieboost af. Carneool geeft je kracht en vergroot je uithoudingsvermogen; zeker niet verkeerd voor tussen de lakens. Als je op zoek bent naar liefde of je relatie wilt verdiepen, draag deze steen dan bij je. Hij zou je aantrekkingskracht versterken en geluk brengen.

Het betere teamwork

De citroengele steen citrien wordt omgeschreven als de steen voor passie. Deze edelsteen zou je sensuele bewustzijn verhogen, in andere woorden: zorgen voor betere seks en intensere orgasmes. Met dit kristal verbeteren je sociale skills en voel je de behoeften van je sekspartner beter aan. En in bed goed op elkaar ingespeeld zijn, is natuurlijk altijd een pluspunt.

Vrouwenpower

De maansteen heeft een sterke connectie met vrouwelijke energie en zou helpen bij menstruatieklachten, vruchtbaarheid en de overgang. De energie van deze steen is liefdevol en zachtaardig en dus ook perfect voor de lovebirds onder ons. Vrouwen voelen zich door deze steen daarnaast vaak krachtig en sexy en hun libido stijgt. Ook voor ná een wilde nacht is dit een goede keus, aangezien ie de nachtrust bevordert.

Blij ei

Nu je weet welke kristallen je het best kunt uitkiezen, heb je waarschijnlijk nog steeds geen flauw idee wat je er nou precies mee moet doen. Er zijn verschillende opties voor kristallen. Je kunt de stenen verwerken in een sieraad, ze een plekje geven in de slaapkamer of ze – net als model Miranda Kerr – in je beha stoppen. Er zijn ook seksspeeltjes die volledig zijn gemaakt van kristallen. Zo is het yoni-ei – een soort balletje dat je kunt inbrengen om je bekkenbodemspieren te trainen – gemaakt van jade.

