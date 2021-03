Lessen tussen de lakens: tips voor een sexy striptease!

Door het avondprogramma in te luiden met een sexy striptease, seksen jullie zonder twijfel de sterren van de hemel.

Klaar? Start!

Een goed begin is het halve werk. Zorg ervoor dat je een outfit aantrekt waarin jij je sexy en onweerstaanbaar voelt. Een mooi lingeriesetje, een kimono en een paar hoge hakken die je billen een lift geven. Kies voor een outfit waarin je comfortabel kunt bewegen en ook belangrijk: die je soepel uit kunt trekken. Dan jullie lovenest: volgens de bekende burlesquedanseres Dita von Teese is gedimd licht een must. Dus groot licht uit, kaarsjes aan of nog beter: dek staande lampen af met – rode – doeken. Tot slot: zet een zwoele afspeellijst op. Bedroom jams op Spotify is een goede en volgens de SLAM! Sekslijst scoort zanger The Weeknd ook goed in de slaapkamer.

Trukendoos

Wil je echt alles uit de kast halen? Dan hebben we voor het strippen zelf ook nog wat handige tips. Neem, om het publiek een beetje te plagen en de spanning op te bouwen, lekker de tijd om je kleding uit te trekken. Verwijder één kledingstuk tegelijkertijd, gooi af en toe een kledingstuk zijn of haar kant op of ga bijvoorbeeld voor een bloes waarvan je de knoopjes een voor een los kunt maken. Trek je beha niet in een keer uit, maar maak eerst de haakjes los terwijl je de cups vasthoudt. Draai je dan om, zodat je seksmaatje naar je blote rug kijkt terwijl jij de beha naast je op de grond laat vallen. Trek je slipje extra sexy uit door je benen gestrekt te houden en de stof langzaam naar beneden te laten glijden. Zo krijg je geheid een staande ovatie.

Showtime

En dan de striptease zelf. Het is nu natuurlijk helemaal aan jou hoe jij er een feestje van gaat maken, maar we hebben een paar handige moves verzameld die je kunt gebruiken tijdens de striptease. Zo is oogcontact key, laat je lovers blik tijdens de show niet los. Probeer langzame bewegingen te maken en blijf zolang de muziek speelt in beweging. Aarzel niet om jezelf aan te raken en glijd vooral met je handen over je lichaam om je curves te benadrukken. Zit je partner op het puntje van zijn of haar stoel, maak duidelijk dat jij de leiding hebt. Loop net iets te langzaam op je doelwit af en plaag, streel en raak je lover aan en hij of zij zal gek worden van verlangen. Ben je niet zo van het freestylen, dan kan onze grote vriend Google je ook helpen bij het opdoen van inspiratie en ook op YouTube is de keuze reuze als het om inspiratievideo’s gaat. Oefening baart kunst, en vergeet niet dat vooral een goede dosis zelfverzekerdheid onweerstaanbaar is.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: unsplash