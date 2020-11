De oplossing voor lovers die niet bij elkaar kunnen zijn door corona: telefoonseks. Anna en Leila van Seksuologen met Twee geven tips en tricks.

Let’s talk about…

De tijd is daar, en dan? ‘Als je elkaar van tevoren berichtjes stuurt, kun je daarover beginnen.’ Vertel jouw lover waarom je zo’n zin hebt en waar je zin in hebt. ‘Een laagdrempelige optie is samen online een speeltje uitzoeken. Kijk beiden welk speeltje jullie spannend zouden vinden om te proberen in de slaapkamer en ga daarop verder.’

Lekker langzaam

Bij telefoonseks zie en voel je de ander niet en daarom is het goed om te laten horen wat je lekker vindt. ‘Vertel het de ander als hij of zij iets zegt waar je opgewonden van wordt. Of laat het horen door extra geluiden. Als je wilt beginnen over een fantasie, gooi het dan niet in één keer op tafel. Het moment is wel een beetje weg als jouw partner het niks vindt.’