Hoe heter de seks, hoe beter! En hoe jullie de volgende sekspartij nou écht loeiheet maken? Door voor temperature play te gaan.

Warming-up

Klinkt goed, maar wat is dat nou precies, temperature play? Simpel gezegd is het een techniek waarbij warmte of kou wordt gebruikt om de huid te stimuleren en de seksuele spanning op te bouwen. Je huid, de grootste erogene zone van je lichaam, en zenuwcellen reageren namelijk op zelfs de kleinste verandering in temperatuur. In de juiste sexy setting wordt deze reactie omgezet in hete opwinding.

IJskonijn of hittepetit

Het fijne is dat je voor temperature play niet meteen de sekswinkel hoeft leeg te shoppen. In huis is namelijk genoeg te vinden waarmee je de temperatuur in de slaapkamer kunt opwarmen. Maak bijvoorbeeld van een potje orale seks een compleet nieuwe ervaring door je mond eerst op te warmen met een warm drankje of gooi het juist over een andere boeg door eerst een ijsklontje in je mond te stoppen. Een goed geplaatst ijsklontje langs je erogene zones voelen, is ook onwijs sexy. Of ga voor een sexy lekkernij door aan de slag te gaan met wat gesmolten chocolade of toefjes extra koude slagroom.

Speelkwartier

Ook seksspeeltjes, vooral die van glas of metaal, zijn geweldige tools voor een potje temperature play. Leg je speeltje bijvoorbeeld een tijdje in de vriezer of warm je dildo juist op door ’m een paar minuten onder te dompelen in een glas met warm water. Tip: stop ook je glijmiddel even in de koelkast of gebruik een speciale verwarmende variant. Wees wel voorzichtig – dat is écht een must bij temperature play. Test dus altijd eerst even of je speeltje niet te heet of te koud is. De temperatuur kun je makkelijk checken door je toy eerst even lichtjes tegen je pols te houden.

Warmhoudertjes

Na dat romantische diner bij kaarslicht nemen jullie de kaars gewoon mee naar bed. Niet letterlijk, want gewone kaarsen kunnen je huid verbranden, maar pak bijvoorbeeld een waxkaars van soja of paraffine die brandt bij een lagere temperatuur. Druppel het kaarsvet dan op grote afstand op het lichaam van je lover, zodat het in de lucht al wat afkoelt. Of kies voor een speciale massagekaars. Zodra ie wordt aangestoken, verandert de wax in heerlijk geurende massageolie. Dat wordt geheid een intens potje relaxseks.

