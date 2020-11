Lessen tussen de lakens: spannende plekken om thuis te ontdekken

Voor een spannend avontuurtje hoef je de deur niet uit. Dit zijn vier plekken om thuis te ontdekken.

Culinair hoogstandje

Het is een klassieker: seks op het aanrecht. En dat is niet voor niks. Ga voor eenrichtingsplezier door met je bips en gespreide benen op het randje van het aanrecht te zitten. Nu is het aan je lover om je te pleasen met zijn of haar tong en vingers. Of leun met je buik op het aanrecht of keukeneiland terwijl je partner je van achteren penetreert. Voor een extra intens gevoel down under is het een goed idee om je benen stevig tegen elkaar aan te houden. Kokos- of olijfolie kan prima worden gebruikt als glijdmiddel, alleen niet in combinatie met latexcondooms. Ben je in een kinky stemming? Gebruik dan wat keukengerei om de boel op te spicen. Een theedoek als blinddoek, ijsblokjes voor een koude sensatie of een spatel voor een klein tikje…

Thuis komen

Het Yab Yum-standje komt uit de Tantra en zorgt gegarandeerd voor ontlading. De penetrerende partner zit in kleermakerszit en jij gaat erbovenop zitten met je armen en benen om hem heen geslagen. Als je lover omhoog stoot, geniet je van sensaties in het diepe en gevoelige deel van je vagina. Het vergt wat meer kracht van je partner, waardoor het lekker slow gaat en de sekssessie langer duurt. Als jullie dan ook nog jullie ademhaling synchroniseren, wordt het helemaal een potje mindful seks.

Privé zaken

Ze zeggen altijd: don’t mix business with pleasure, maar op deze manier krijg je er zeker geen spijt van. Je thuiskantoor en dan vooral het bureau is namelijk dé plek voor dit hete en intense standje. Ga op je rug op het bureau liggen en laat je lover bij je naar binnen komen. Door de verhoogde positie waarin je ligt, komt het gereedschap van je minnaar dieper binnen, perfect wanneer je partner in de categorie ‘klein maar fijn’ valt. Pak het romantisch aan door je benen om je lover te slaan of ga voor intens met de spread eagle en hou je benen juist zo wijd mogelijk uit elkaar. Creatief gebruik maken van rondslingerende tools verhoogt de pret. Een kabel of snoer als alternatief voor een stel handboeien en een rolletje plakband komt vast ook van pas.

Chill van bil

Niet: te veel poespas. Wel: een killer orgasme. Dit is het perfecte Netflix & chill-standje. Ga lepeltje-lepeltje tegen elkaar aan liggen op de bank en trek beiden jullie benen op. Je partner kan nu rustig bij je naar binnen komen. Door de hoek waarin jullie seksen, wordt je G-spot in het zonnetje gezet. En door je opgetrokken benen is je vajayjay nauwer en voel je meer. Jullie handen zijn vrij om andere erogene zones te ontdekken en in een rustig tempo houden jullie dit standje lekker lang vol.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: Stocksy

