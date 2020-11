Lessen tussen de lakens: dit wist je (echt) nog niet over de vagina

Als je denkt dat je alles al weet wat er te weten valt over je vagina: think again.

Topje van de ijsberg

Pas twintig jaar geleden, in de jaren negentig, werd er voor het eerst onderzoek gedaan naar het enige vrouwelijke lichaamsdeel dat puur en alleen is ontwikkeld voor genot. Dat deze hotspot dan ook meteen het gevoeligste plekje van het vrouwenlichaam is, is niet gek. De clitoris bestaat namelijk uit zo’n achtduizend zenuwuiteinden. Ter vergelijking: in de eikel zitten er maar vierduizend. De gemiddelde clitoris is ongeveer tien centimeter groot – wat betekent dat het zichtbare knopje maar het topje van de ijsberg is – en stopt pas met groeien rond je 32ste.

Toverknop

Hoewel (nog steeds!) veel vrouwen denken dat vaginaal klaarkomen de standaard is, zijn orgasmes door penetratie juist zeldzaam. Uit onderzoek is gebleken dat slechts twintig tot dertig procent van de vrouwen op die manier klaarkomt. Hoe dan wel? Nu komen we natuurlijk weer terug bij de magische toverknop. Begin in de missionarishouding, maar trek je benen op en leg ze op de schouders van je partner. Je kunt een kussen onder je onderrug leggen om het standje wat comfortabeler te maken. In deze positie wrijft het schaambot van je seksmaatje zonder al te veel moeite precies langs je clitoris en wordt met een beetje geluk je g-spot ook nog geraakt.

Sterk punt

Een mythe die wij graag ontkrachten, is dat je vagina van te veel actie zou kunnen uitrekken. De vagina is een zeer krachtige en vooral elastische spier. De enige twee dingen die effect hebben op de elasticiteit van je lady parts zijn de tand des tijds en de zwaartekracht. Wel kun je je vagina een extra handje helpen. Kegeloefeningen versterken namelijk je bekkenbodemspier waardoor je vagina elastischer wordt. En dat is niet het enige voordeel van een kegelwork-out. Je wordt er ook makkelijker vochtig van, je libido krijgt een flinke boost én je orgasmes worden intenser. Het enige wat je hoeft te doen is net doen alsof je je plas ophoudt, de spier die je nu voelt is je bekkenbodemspier. Span deze spieren ongeveer vijf seconden aan, wacht dan drie seconden en span ze nog een keer vijf seconden aan.

Schone lei

Hou jij je vagina schoon met speciale zeepjes? Volgens experts kun je daarmee stoppen, want zij zeggen dat het helemaal niet nodig is. Sterker nog: ze zouden meer kwaad dan goed doen, omdat ze de pH-waarde van je party box kunnen verstoren. Lauw water is voldoende, de vagina maakt namelijk haar eigen beschermende stoffen aan om ongewenste vloeistoffen en bacteriën kwijt te raken. De normale pH-waarde (zuurgraad) van je vagina is tussen de drie en viereneenhalf. Precies dezelfde zuurgraad als in wijn, proost!

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 48-2020. Deze editie ligt t/m 1 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.