Valentijnsdag staat voor de deur en VIVA helpt je graag met de invulling van het avondprogramma. Maak je op voor een ongelooflijk sexy, intieme en bevredigende nacht.

Camera aan en gaan!

Je Valentijn door de pandemie niet binnen handbereik? Als je het op de juiste manier aanpakt, is webcamseks net zo sexy als offline seks. Voorbereiding is de sleutel tot succes wanneer het gaat om een virtuele vrijpartij. Stuur elkaar vooraf wat hete berichtjes of pikante foto’s en trek iets aan waar jij je op en top sexy in voelt. Als je elkaar niet kunt aanraken, moet je een beetje out of the box denken. Denk aan: elkaar om de beurt seksuele opdrachten geven, een sexy variant van truth or dare, tegelijkertijd masturberen of een sekspeeltje gebruiken dat op afstand bestuurbaar is. Vertel je bedpartner, het liefst in zo veel mogelijk details, waar jij het meest van geniet en wat hij of zij met je doet.

Full body orgasm

Bij de schaar begin jij liggend op je rug en je Valentijn tegenover je op zijn of haar zij. Leg een been tussen de benen van je partner en de andere over zijn of haar heup. Wieg met je heupen zodat het been van je partner je clitoris raakt terwijl hij of zij je penetreert. In dit standje raken jullie lekker veel van elkaars lichaam en kunnen jullie elkaar diep in de ogen kijken. Volgens Barbara Carrellas, die meerdere boeken over tantraseks schreef, verbindt dit jullie en zou oogcontact tijdens de seks kunnen helpen om van een gewone lover een soulmate te maken.

Zevende hemel

Voor tortelduifjes is standje 77 helemaal perfect. Voor deze superromantische positie kruip je lepeltje-lepeltje tegen elkaar aan. Laat je partner bij je naar binnen komen en strek vervolgens allebei jullie benen. Zo vormen jullie samen het getal 77. Een perfecte uitgangspositie voor stimulatie van de magische g-spot, maar ook voor anale seks. Pluspunt: jullie handen zijn vrij om andere plekken te verkennen…

Zelfservice

Geen maatje om Valentijnsdag mee te spenderen? Geen probleem! Dan heb je jezelf gewoon lief. Steek kaarsjes aan, zet een sexy afspeellijst op of probeer ontspannende aromatherapie; rozenolie zou je libido een flinke boost geven. Ook lekker is een clitorisbalsem of -gel. Die zijn speciaal ontwikkeld om de bloedtoevoer te stimuleren (lees: een gevoeligere vajayjay) en hebben een verwarmend effect. Focus niet alleen op het krijgen van een orgasme, maar ga op ontdekkingstocht. Krijg jij het liefst aandacht bij je toverknop of word je juist wild van diepe en g-spot stimulatie? Het bed inruilen voor een sexy badsessie is ook een optie. Positioneer jezelf zo dat je erogene zones worden geraakt door het water en geniet van een stroom van pleasure. De douchekop helpt je ook graag aan je volgende orgasme.

