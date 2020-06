Een goed begin is het halve werk. Door deze tips en tricks wint voorspel het misschien wel van het echte werk.

Elke seconde telt

Aan voorspel wordt vaak te weinig tijd en aandacht besteed. Dit terwijl de meeste vrouwen én mannen met de juiste warming-up veel meer van het liefdesspel kunnen genieten. Probeer daarom eens een timer aan te zetten voor een kwartiertje of twintig minuten. In deze tijdsperiode mag alles – behálve penetratie. Wees maar lekker creatief. De spanning tussen jullie zal in positieve zin om te snijden zijn.

Ideale stand van zaken

Perfect voor luie ochtenden. Dit standje valt in de categorie minimale inzet, maximaal genot. Kruip in lepeltjeshouding tegen elkaar aan, maar omgekeerd, zodat je partners hoofd bij jouw voeten ligt. Wikkel dan een been om je lover heen zodat hij of zij tussen je benen ligt. Zo heeft je partner easy acces tot je partybox en kun jij genieten van wat magisch vingerwerk, een seksspeeltje of nog beter: een combinatie van beide.

Sex-app(eal)

Voor het voorspel is het niet eens nodig dat jullie aan elkaar zitten. Op het web zijn eindeloos veel hete items te vinden die goed van pas kunnen komen tijdens een bedsessie. De app Ferly bijvoorbeeld is een soort sexy versie van de meditatie-app Headspace. De app geeft niet alleen praktische sekstips, maar helpt ook te reflecteren op wat intimiteit precies voor jullie betekent. Het kan ook leuk zijn een erotische podcast uit te proberen. VIVA maakt er ook eentje. Of kijk wat er tussen jullie twee gebeurt wanneer jullie naar porno kijken.

Oogje op jou

Het is een goed teken als jullie elkaar de kleren van het lijf willen scheuren, maar vooral voor de meer visueel ingestelden onder ons, kan het veel leuker zijn om dit juist niet te doen. Zeker wanneer je er een echt verleidingspel van maakt en je je seksbuddy een beetje plaagt met een striptease. Trek langzaam je kleding uit en laat je partner op ontdekkingstocht gaan met zijn of haar ogen. Wie weet ontdekken jullie wel een nieuwe hotspot.

Liefdewerk oud papier

Schrijf op een paar post-its alle dingen op die je graag zou willen uitproberen tijdens het voorspel. Gooi de briefjes in een potje of leg ze met de lege kant naar boven op bed. Kies er om de beurt een uit, voer de taak uit en probeer er daarna nog een paar. Zo zijn jullie geheid wel even zoet.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: iStock

