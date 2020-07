Met een slordige 260 miljoen sites bestaat zo’n 30% van het internet uit porno. VIVA verzamelde de heetste voor (en vaak van) vrouwen. Welkom in de pornahemel!

Rode oortjes Perfect wanneer je dirty talk skills wel een opkrikbeurt kunnen gebruiken: Sounds of pleasure. Op deze Tumblr-pagina vind je geen sexy foto’s of video’s, maar kom je evengoed niks tekort. In plaats van visuele prikkels geniet je hier van het geluid van mensen die seksen en van dirty talk en erotische verhalen die worden voorgelezen. Allemaal heel intiem, maar ook ondeugend en spannend. Alsof je meeluistert naar iets wat je eigenlijk helemaal niet hoort op te vangen. Laat je fantasie de vrije loop gaan. soundsofpleasure.tumblr.com

Fairtrade porna De onbetwiste koningin op pornagebied is een Zweedse met de toepasselijke naam Erika Lust. Elke maand tovert de filmmaker twee door lezers ingezonden seksfantasieën om tot korte erotische films. En dat varieert van Mad men-porna tot seks met een IKEA-thema. Dit alles is prachtig gefilmd, op mooie locaties met knappe, maar niet te ordinaire acteurs. Ook goed: Lust neemt zoveel mogelijk vrouwen in dienst en behandelt haar acteurs goed. xconfessions.com

Hotspot Van eigen bodem! SheSpot staat helemaal in het teken van erotiek vanuit de vrouwelijke beleving. Je streamt er sexy filmpjes en leest er pikante verhalen, maar je kunt ook een seksvraag stellen op het forum of je verdiepen in de meest geavanceerde seksspeeltjes. Kortom, de ideale plek om op erotische ontdekkingstocht te gaan. Shespot.nl