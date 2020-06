Als je het op de juiste manier aanpakt, is webcamseks net zo sexy als offline seks – en het is nog coronaproof ook. Camera aan en gaan!

Klaar voor de start

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Zorg er daarom voor dat jullie vóór de seksdate alvast een beetje warmdraaien. Een showtje voor de camera geven is een beetje ongemakkelijk, vooral de eerste keer. Het is dus zaak dat je de optimale setting creëert voor sexytime. Trek iets aan waarin jij je op je allerbest voelt, zet een zwoele playlist op en steek wat kaarsjes aan. Vooraf wat hete berichtjes over en weer sturen, of een spannende foto, kan ook een goeie warming-up zijn. Zodra jullie zijn opgewarmd, is het tijd voor het echte werk.

Keuzemenu

Hoe dat echte werk er precies uitziet tijdens een virtuele vrijpartij? Dat is helemaal aan jullie. De keuze is reuze; elkaar om de beurt seksuele opdrachten geven, een sexy variant van truth or dare, tegelijkertijd masturberen, het kan allemaal. Besluiten jullie om tijdens het liefdesspel seksspeeltjes te gebruiken? Overweeg een seksspeeltje dat op afstand bestuurbaar is. Daarmee kun je via een app de controle aan je partner geven.

Ik zie, ik zie…

Bedenk ook dat de slaapkamer niet de enige plek is waar jullie aan de slag kunnen gaan. Het feestje verplaatsen naar de badkamer brengt weer een aantal andere spannende opties met zich mee. Ultiem gebruik maken van alle online tools die jullie tot jullie beschikking hebben, is natuurlijk een must. Zet je microfoon uit en laat je partner alleen met zijn of haar ogen meegenieten. Andersom kun je natuurlijk ook de camera uitzetten, bedekken met een plakbriefje of je ondergoed zodat je partner alleen maar kan concentreren op de sensuele geluiden die je maakt.

Sexy verhaaltjes

Wanneer je elkaar niet kunt aanraken, moet je een beetje out of the box denken. Maar dat maakt ook dat online seks hét moment is om te experimenteren. Communicatie is hierbij de sleutel tot succes en dirty talk je beste vriend. Vertel je partner, het liefst in zo veel mogelijk details, wat je van hem of haar verwacht, waar je over fantaseert, waar jij het meest van geniet en wat hij of zij met je doet.