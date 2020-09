Als je van plan was om te gaan zweten in de sportschool, kun je die workout net zo goed verplaatsen naar de slaapkamer. Deze seksstandjes helpen je op weg naar het verliezen van die coronakilo’s.

Seks als workout: eerst het opwarmertje

Een work-out start met een warming up en in de slaapkamer geldt dit net zo goed. Zoenen leent zich hier prima voor. Met een gepassioneerd potje zoenen gebruik je 38 gezichtsspieren waardoor je tijdens een halfuur zoenen zo’n 90 calorieën verbrandt. Meer van het orale werk? Met een halfuur orale seks bij een mannelijke partner verbrand je 100 calorieën, bij een vrouwelijke partner zijn dat er 80.

Sta je mannetje

Voor staande seks is evenwicht het sleutelwoord. Terwijl je je benen om je partner klemt en oogcontact maakt, leun je tegen de muur. Je been- en buikspieren gebruik je om je evenwicht te bewaren. Bij staande seks kunnen jullie ieder tot wel 66 calorieën per halfuur verbranden.

Lees ook:

Lessen tussen de lakens: Ochtendglorie

Hondse work-out

Voor de klassieke manier van dit standje zit je op handen en knieën terwijl je partner vanachter binnenkomt. Met deze work-out verbrand je 98 calorieën. Ga je voor de variant waarbij je je armen tegen de muur plaatst, dan train je ook je schouders en armspieren, waardoor je tot 118 calorieën verbrandt.

Lepeltje-lepeltje

Tja, niet iedereen houdt van een intense work-out. Als knuffelen iets meer in het straatje van jou en je lover ligt, is dit standje perfect. Met seksstandje spoonen verbrand je maar liefst 103 calorieën per halfuur. Voor een extra uitdaging kun je het tempo verhogen met je heupen, hiermee verbrand je zo’n 50 calorieën meer.

Burn baby burn

De squat komt je vast wel bekend voor van eerdere sportsessies; je moet ervan houden. Voor deze versie van de oefening zit jij gehurkt boven op je partner. Bij dit standje kun je overigens ook op je knieën zitten, maar dan moet je een paar calorieën inleveren. Tijdens deze work-out maak jij de meeste bewegingen, wat ervoor zorgt dat je ongeveer 172 calorieën verbrandt.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Stocksy

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 39-2020. Deze editie ligt t/m 29 september in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.