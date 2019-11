Lessen tussen de lakens: sleur in bed is op te lossen door een kleurtje op de muur

Say what? Uit onderzoek van hotelketen Travelodge blijkt sleur tussen de lakens gedeeltelijk te wijten aan het slaapkamerinterieur. Dus geef die muren (of je partner) maar een likje!

Slaapverwekkend

Kan jouw seksleven wel een oppepper gebruiken? Volgens seksuoloog Astrid Kremers is een opgeruimde slaapkamer het halve werk. ‘The place where the magic should happen is vaak rommelig of het beddengoed is vies. In vergelijking met een hotelkamer wordt er weinig aandacht besteed aan de inrichting. Er zijn bijvoorbeeld geen dimverlichting, kaarsjes of muziek die je in de mood kunnen brengen.’ Al met al hebben de meeste slaapkamers een seksremmende werking. Maar daar is dus wat aan te doen.

Caramelto(n)e

Goed nieuws voor karamelliefhebbers! Deze kleur doet het uitstekend als love potion. Stellen met deze kleur op de slaapkamermuur hebben gemiddeld drie keer per week seks. Volgens onderzoekers doet de kleur denken aan chocolade, en dat staat blijkbaar in verband met liefde. Bruin heeft overigens het tegenovergestelde effect. Deze tint geeft een emotioneel geïsoleerd en oncomfortabel gevoel. Stellen met deze kleur op de muur schijnen zelfs vaak in bed te werken. Over libidokillers gesproken.

Fifty shades of boring

Hoewel het enorme succes van Fifty shades of grey anders doet vermoeden, wakkert grijs in de slaapkamer het vuurtje bepaald niet aan. In plaats van te seksen, brengen stellen met deze kleur hun tijd liever door met online shoppen in bed. Kan de kleurstelling je op zich wel bekoren, ga dan voor een silver lining. Zilver blijkt namelijk een motivatie te zijn om meer te bewegen in de slaapkamer.

Vandaag is rood

Rode lingerie doet het goed in de slaapkamer, maar op de muur lijkt het eerder geassocieerd te worden met de negatieve bijklanken van deze kleur. En dan hebben we het over opdringerigheid, gevaar en agressie. Stellen met deze kleur op de muren hebben gemiddeld een keer per week seks.

Purple rain

Uit onderzoek is gebleken dat paars het beste scoort van alle kleuren. Koppels met een paarse slaapkamer hebben meer dan drie keer per week seks. Dat deze tint voor passie en inventiviteit staat, uit zich in een spannend seksleven. Ook stimuleert deze kleur creativiteit − wie weet wat dat in bed met zich meebrengt. Dus violetteketet, snel naar bed!

