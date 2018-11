Let’s talk about soa’s

Onveilige seks gehad? Niet al te slim, maar je bent zeker niet de enige. Jaarlijks vinden in Nederland zo’n 285.000 consulten plaats en worden ruim 100.000 soa’s gevonden… Een lesje testen in vijf stappen.

1. Je merkt er niks van

‘We hebben het maar héél even zonder condoom gedaan.’ Dat maakt een soa niet uit. Eén keer onveilig vrijen en het kan al raak zijn. Vooral chlamydia is sneaky. En nog heel besmettelijk ook. Je kunt het hebben zonder dat je er iets van merkt, waardoor het jaren in je lijf kan sluimeren. Bij een ernstige onderbuik- of bekkenontsteking bestaat zelfs de kans dat je onvruchtbaar wordt. De GGD adviseert bij meer dan drie bedpartners in een halfjaar: testen.

2. Even geduld a.u.b.

Meteen na je onveilige vrijpartij een soa-consult? Dat heeft geen zin. Soa’s hebben een incubatietijd. Als je tijdens de seks wordt besmet, uit dat zich pas later. Ongeduldig? Dat is niet gek, maar niemand zit te wachten op schijnveiligheid. Laat je op z’n vroegst dus pas tien dagen ná de seks testen.

3. Mis zonder daad

Om een fabel de wereld uit te helpen: een soa wordt niet alleen overgedragen door geslachtsgemeenschap. Je kunt het oplopen door contact met álle lichaamsdelen waar slijmvlies zit: mond, eikel, penis, vagina, anus en urinebuis. Let er dus bij het testen op dat je de juiste (of alle juiste) afnamelocaties laat checken.

4. Ook voor doe-het-zelvers

Om zeker te weten of je al dan niet een soa hebt opgelopen, kun je het best naar je huisarts of de speciale soa-poli van de GGD. Daar hebben ze er verstand van. Wil of kun je er echt niet heen? Dan is een zelftest een optie. Op soatest.advies.chat zie je welke test het meest geschikt is voor jou.

5. Partners in crime

De uitkomst is positief: je hebt een soa. Wat nu? Het verschilt per geval, maar voor chlamydia en gonorroe krijg je antibiotica. Laat je behandelen bij een arts en ga niet zelf aan de gang met online-antibiotica. Bij de GGD en huisarts kun je goed en makkelijk geholpen worden. En waarschuw je bedpartners! Vind je het gênant om het die ene onenightstand zelf te laten weten? Via partnerwaarschuwing.nl kun je anoniem een sms sturen.

Beeld: Shutterstock