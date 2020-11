Let’s try… Zo bereid je je voor op anale seks

De een wil niets van anale seks weten, de ander had nooit verwacht dat het zó fijn kon zijn. Heb jij het nog nooit geprobeerd, maar ben je wel nieuwsgierig? Met deze waardevolle tips bereid je je voor op een sexy experimentje.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Alhoewel… seks is leuk en lekker en daarvoor wil je maar al te graag de tijd nemen. Good to know is wel dat bij anale seks de juiste voorbereiding belangrijk is. Begin bijvoorbeeld met een frisse douche en gebruik glijmiddel. Wij geven een aantal handige tips. Thank us later.

Let’s talk

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: communication is key. Praat met je (seks)partner over je verlangens en verwachtingen. Geef aan te willen experimenteren met anale seks en start samen aan het nieuwe avontuur.

Fris en fruitig

Neem jullie tijd. Zoek een avondje uit waar jullie lang genoeg van elkaar kunnen genieten en niet op de klok hoeven te kijken. Neem samen een (uitgebreid) bad of een douche. En vooral: spoel je goed schoon, ja ook bij je achterkant.Lekker fris? Dan is het tijd voor het echte werk. Het is spannend en misschien in het begin vreemd om iets in the backdoor te voelen. Ontspan en relax. Jullie hebben alle tijd.

Relax, take it easy

Je vagina wordt nat wanneer je opgewonden bent, maar je anus niet. Speeksel of glijmiddel kan helpen om het soepeler te maken. Begin rustig en ga niet meteen all the way. En daar bedoelen we mee: begin met een vinger of een seksspeeltje. Side note: niet alle speeltjes zijn geschikt voor anaal. Voorkom een bezoekje aan de EHBO en gebruik alleen speeltjes die speciaal voor anal play zijn.

Spoonen

Prettig? Ga dan geleidelijk iets verder. Dit kan met twee vingers of wanneer je er klaar voor bent, zijn penis. Ook hier geldt (again) communiceer. Geef aan hoe het voelt. Rustiger aan? Of misschien sneller? Ontdek samen wat jullie lekker vinden. Voor beginners is het standje lepeltje lepeltje fijn. Zo hebben jullie beide de controle en kun je intiem en rustig beginnen.Vind je het niets? Zeg het! Een eerste keer is meestal niet meteen geweldig dus probeer het een volgende keer gewoon lekker opnieuw. Of niet. What you want.

Good to know

Goed om te weten: ga niet meteen van anale seks over op vaginale seks. Voorkom infecties en maak eerst het speeltje of de penis schoon voordat jullie verder gaan met de seks.

Last but not least

Het allerbelangrijkst: geniet! Vind je het toch niets? Dan weet je dat en was dit je eerste en laatste keer. Kun je er geen genoeg van krijgen? Op naar heel veel sexy, anale avontuurtjes.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock