Dit is de grootste leugen die we vertellen op een eerste date

Een eerste date is natuurlijk altijd een beetje spannend. Grote kans dat je er per ongeluk wat uitfloept wat eigenlijk niet helemaal waar is. Tóch is dit de grootste leugen die we vertellen tijdens een eerste afspraakje.

LifeHunters ondervond zelfs in hun onderzoek dat wel 43 procent van de 5.500 ondervraagde singles soms niet de waarheid vertelt op een eerste date. Niet heel opvallend, want onbewust wil je misschien toch een beetje indruk maken. Maar nergens voor nodig toch, die leugens? Je bent leuk genoeg zoals je bent!

Bedpartners

Maar het meest wordt nog wel gelogen over het aantal bedpartners. Wel 24 procent van de singles vertelde hier een ander cijfer dan het werkelijk was. Opvallend is dat vrouwen hierbij het aantal omlaag praten en mannen juist opscheppen over meer seksuele contacten dan eigenlijk het geval is. Ook is 17,6 procent niet eerlijk over met wie ze eerder hebben gedatet.

Spanning

Toch is het helemaal niet zo gek dat we deze leugentjes vertellen, aldus psychologe Heleen de Jonge. Zij verklaart: We willen natuurlijk zo goed mogelijk overkomen en dat gaat soms ten koste van je eerlijkheid. Door de zenuwen gaan mensen eerder iets geks zeggen of liegen.’ Weet wel: eerlijkheid duurt het langst.

Bron: Grazia | Beeld: iStock