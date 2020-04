Leugentje om bestwil? Hierover liegen singles op datingapps

Dankzij Nev en Max weten we allemaal welke ‘red flags’ we in de gaten moeten houden om een potentiële catfish te vangen. Maar wist je dat singles sowieso weleens een leugentje om bestwil vertellen op datingapps? Wel een kwart zou liegen op deze platforms.

Dat blijkt uit onderzoek van datingapp The Inner Circle. En hoewel liegen dus veelvoorkomend is, is het voor een op de tien singles wel echt not done. Sterker nog, hiermee zou het einde verhaal zijn voor deze match. Bye, bye, prince(ss) Charming. Of moeten we Pinokkio zeggen?

Liegen datingapps

Maar wat is nu echt een deal breaker? Nou, iemand die beweert geen kinderen te hebben, terwijl dat in feite wel het geval is. Voor 68 procent van de ondervraagden is dit onvergeeflijk. Ook valt het niet in goede aarde bij 47.5 procent van de vrijgezellen wanneer een potentiële partner dóet alsof het hem of haar gaat om een serieuze relatie, terwijl diegene alleen zin heeft in een hook-up. Ook liegen over je beroep (42 procent), je leeftijd (36 procent) en roken (ook 36 procent) zijn flinke afknappers.

Leugentje om bestwil

Maar ja, zélf zijn deze singles ook niet helemaal eerlijk. Wel 26 procent gaf toe te hebben gelogen op een datingapp. Ze doen dit vooral omdat ze het zien als onschuldig (26 procent), terwijl ook een groot gedeelte (27 procent) niet meer precies weet waarom deze onwaarheid uit hun mond glipte. Toch doen we het ook om net iets beter over te komen op de ander (15 procent) en leuker te worden gevonden (17 procent).

Niet zó actief

Hoewel de waarheid het langst duurt, liegen mensen het meest over de mate van beweging. Wel 28 procent om precies te zijn. We gokken dat je snel door de mand valt als je date een rondje wil gaan rennen (al moet je je afvragen: wil ik een afspraakje met iemand die wil hardlopen, in godsnaam). Daarnaast heeft wel 18 procent ooit gelogen over hun leeftijd. Denk je nu, ha, zie je wel niet zo erg dus, dat liegen? Nou, wel 46 procent is ooit betrapt. En wil je een relatie nu echt starten op basis van onwaarheden?

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash