Dit zijn de leukste date ideeën voor kerst voor jou en je lover

Of je nou een partner hebt of nog in afspreekfase zit, op date gaan tijdens de kerstdagen is nooit een slecht idee. De kerstsfeer brengt ongelooflijk veel activiteiten met zich mee. Droom jij al jaren van die perfecte kus onder de maretak? Grijp dan nu je kans! Wij geven je alvast een paar gezellige date-ideeën voor tijdens de kerstdagen. Zo komen jullie de kerstperiode wel door.

1. Kijk een kerstfilm

De klassieke date night, maar dan volledig in kerstsfeer. Er zijn zoveel films over kerst, dus jullie zullen vast wel een exemplaar kunnen uitkiezen die jullie allebei graag kijken. Niks leuker dan knus tegen elkaar aan kruipen.

2. Experimenteer met chocomelk

Als je toch liever binnen blijft of als het buiten nét iets te koud is, kan je je beter binnen bezighouden. Je kan ook andere dingen doen dan samen een film kijken. Zoek eens een paar leuke chocomelrecepten op, experimenteer en test of het resultaat lekker is.

3. De kerstmark is the place to be

Een perfecte plek om met je date heen te gaan is de kerstmarkt! Het is er gezellig, met de kerstverlichting en -muziek op de achtergrond. Je kan rustig van het ene kraampje naar het andere wandelen en hier en daar eens stoppen voor een warme chocomelk, een glühwein of een glaasje jenever.

4. Amsterdam Light Festival

Trek je jas en handschoenen aan, zet je muts op en ga samen met je lvoer naar het Amsterdam Light Festival. Van donderdag 27 november tot en met 18 januari kunnen jullie samen genieten van verschillende lichtkunstwerken in de stad.

5. Schaatsen in Amsterdam

Als de temperatuur tot ver onder het vriespunt daalt, gaat in Amsterdam het hart van menig schaatsliefhebber sneller kloppen. Niets leuker om het samen te doen en als je geen held op schaatsen bent, kan ie je ook mooi van het ijs oprapen.

6. Bezoekje brengen aan het Glazen Huis

Het Glazen Huis staat dit jaar in Apeldoorn. Radiozender 3FM zamelt jaarlijks geld in voor projecten van Het Rode Kruis door drie dj’s op te sluiten. Ze mogen niets eten en draaien daarnaast 24/7 verzoeknummers, die je kunt aanvragen voor een donatie.

