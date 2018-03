Waarom het leven als vrijgezel hartstikke goed voor je is

Naast dat je de vieze onderbroeken en sokken niet van de grond hoeft te plukken, geïrriteerd raakt omdat er alwéér weggeschoren haartjes in de wastafel liggen of erachter komt dat de vaatwasser niet leeggehaald is en het aanrecht daarom een grote puinhoop is, zijn er uiteraard nog een tal aan dingen waarom het leven van een single lady nog zo slecht niet is.

Oke, een romantisch diner met je geliefde of heerlijk een weekendje samen weg is natuurlijk heel erg fijn. Maar wanneer je net uit een relatie komt of gewoon even helemaal klaar bent met de liefde, kun je er maar net zo goed het beste van maken, toch? En dat niet alleen. Uit een onderzoek van Science Daily is namelijk gebleken dat je vrijgezellenbestaan een flinke boost is voor je persoonlijke groei.

Voordelen

Voor het onderzoek werd het leven van meerdere vrijgezellen vrouwen onderzocht, waaruit onder andere bleek dat ze zich prima in hun eentje kunnen vermaken, ze beter weten wat ze uiteindelijk voor zichzelf willen en last but not least een stuk veerkrachtiger zijn dan vrouwen die in een relatie zitten. Ook zouden ze een stuk minder negatieve emoties hebben en dat is natuurlijk altijd een dik pluspunt.

Persoonlijke groei

Maar hé, het wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer jij de liefde van je leven tegenkomt, deze positieve dingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uiteindelijk heeft het alles te maken met hoe je zelf als persoon groeit, of je nou in een relatie met iemand bent of geniet van je vrijgezellenbestaan. Al is het natuurlijk wel fijn om te weten dat die verschrikkelijke break-up aan de ene kant altijd wel ergens goed voor is.

