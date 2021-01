Dít zeggen de sterren over jouw love life in 2021 – wat staat jou te wachten?

Het nieuwe jaar is nog maar nét begonnen – maar wie weet hangt er voor jou liefde in de lucht. Of ga je nóg een jaar als single lady door het leven? Dit zeggen de sterren over jouw liefdesgeluk.

Wordt het wippen tot je neervalt of saai en suf tussen de lakens? Dit liefdes(on)geluk staat jouw te wachten in het jaar 2021.

Ram

Als single Ram is de kans groot dat jij in de hete zomer je nieuwe vlam tegen het lijf loopt. Pfoe, wat is het ineens warm hier! Maar let op: de Rammen die bezet zijn kunnen weleens last krijgen van jaloezie. Wat voor vervelende problemen kan zorgen binnen de relatie. Wees daarom voorzichtig en kies altijd voor jezelf én je partner (afcourse!) 😉

Stier

De eerste maanden van 2021 zijn redelijk stabiel, maar tegen de lente begint er toch wat te kriebelen. Vlinders gieren door je buik als je ziet dat hij of zij je belt of appt. Dat gevoel is lang geleden en daarom geniet jij er met volle teugen van. Stieren die in een relatie zitten, blijven niet stilzitten en gaan stappen ondernemen om te gaan samen wonen of te trouwen.

Tweelingen

Tweelingen die een relatie hebben, zullen aan het begin van 2021 aanvoelen dat er nieuwe ontwikkelingen komen. Jullie gaan nadenken over de toekomst en plannen maken om jullie doelen samen te bereiken. Single Tweelingen raken in 2021 afgeleid door alle mooie pareltjes, maar misschien is het tijd om na te denken over jullie flirts en niet-serieuze relaties. Wie weet schrik je hiermee een potentiele partner af?

Kreeft

Kreeften moeten nog even geduld hebben voordat hun liefdesgevoelens naar boven komen. Tot aan de zomer gebeurt er namelijk niets spannends. Maar zodra de zomer aanbreekt, wordt dit dé meest zwoelere zomer ooit! Er staan namelijk grote veranderingen te wachten in jullie relatie of misschien is dit hét moment dat jij je vlam tegenkomt. Het zomerseizoen wordt in ieder geval jouw favo moment.

Leeuw

Voor Leeuwen staat 2021 niet in het teken van de liefde. Dit komt doordat 2021 het jaar is om je te richten op je carrière. Pas in het najaar vindt de Leeuw rust en is er ruimte voor de liefde. Carrièretijgers hoeven overigens niet te vrezen voor hun relatie, Leeuwen staan erom bekend erg trouw te zijn in de liefde.

Maagd

Voor de Maagd zijn de eerste maanden van 2021 nogal eenzaam, maar gelukkig verandert dit al snel wanneer de lente aanbreekt. De liefde kom je tegen wanneer je het niet verwacht. Maar pas op: zorg ervoor dat je je niet teveel laat meesleuren in de roze wolk, want je wilt je familie en vrienden tenslotte niet uit het oog verliezen.

Weegschaal

Maart 2021 is een belangrijke maand voor de Weegschaal, want dan zal er een hoogtepunt worden verwacht op het gebied van liefde. Zit je bijvoorbeeld te denken om te gaan trouwen? Dan wordt het tijd om nu stappen te ondernemen! Maar ook voor single Weegschalen is maart veelbelovend, want dan is de kans groot dat jij je nieuwe liefde vindt. Love is in the air!

Schorpioen

Voor Schorpioenen in een relatie is de zomer van 2021 een mooie tijd om jullie liefde te bestempelen met een huwelijk of een kleintje. Vrijgezelle Schorpioenen moeten daarentegen nog even geduld hebben, want pas tegen het einde van 2021 zullen jullie een interessant persoon ontmoeten. Gelukkig, wordt dit geduld beloond want de kans is groot dat dit de liefde van je leven is. Whaaa!

Boogschutter

Dit jaar staat voor Boogschutters in het teken van hun carrière! Om deze reden raken relaties wat meer op de achtergrond. Boogschutters in een relatie kunnen hierdoor een dipje ervaren… Wees dus gewaarschuwd: steek in 2021 wat extra moeite in je partner om problemen te voorkomen 😉

Steenbok

Steenbokken zijn vaak op zichzelf, maar daar komt in 2021 verandering in! Dit jaar wordt het jaar van de Steenbokken. Ze stellen zich steeds meer open voor nieuwe contacten en dat wordt beloond met een leuke vlam. Wees dus voorbereid op veel flirts! Wel duurt het tot aan de zomer voordat de Steenbok zich helemaal kan overgeven aan de liefde. Maar de juiste partner geeft jouw alle tijd die je nodig hebt. Rome is tenslotte ook niet in één dag gebouwd, tóch?

Waterman

Watermannen wachten tot aan de herfst van 2021 om hun liefdesleven te evalueren. Vooral in oktober en november voelen Watermannen de behoefte om na te denken over wat zij willen. Zij komen tot de volgende conclusies: of men zet een punt achter de relatie, of men gaat er volledig voor.

Vissen

Voor Vissen is 2021 een erg rustig en stabiel jaar op liefdesgebied. Single Vissen genieten van hun vrijgezellenbestaan en Vissen in een relatie hebben niets te klagen. Tja, soms kan liefde héél makkelijk zijn.

Bron: Grazia | Beeld: iStock