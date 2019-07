Liefde-is-voor-iedereen-t-shirt: vier de liefde mee

Nog maar twee weken en dan gaan we weer de heerlijke Pride week in. Hema speelt daar op in door -samen met ontwerpers Viktor&Rolf- speciale t-shirts op de markt te brengen.

Hema gelooft in een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het was dan ook de eerste modeketen die hun winkel genderneutraal maakte. Daarmee komen ze dus ook op voor de LBTHI-gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) in Nederland. Liefde is voor iedereen en dat is dus is ook de boodschap op het witte shirt waar in regenboogletters ‘Love is for everyone’ staat.

Doe mij er een

Voor tien euro scoor je zo’n kek shirtje. De volledige opbrengst gaat naar COC, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Er is een mannen- en vrouwenshirt, maar de Hema verwoordt dat een stuk beter en lekker genderneutraal, namelijk een regular fit en een slim fit. Je schaft hier zo’n fijn shirt aan.

Bron & Beeld: Hema, Pexels

