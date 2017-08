Liefde, seks & Soof: een ode aan het single leven

Vorig jaar augustus ontstond het idee. Mijn moeder en ik zaten die dag op een terras waar we vaker kwamen. Er werkte een jongen met wie ik af en toe lange, indringende blikken uitwisselde. Ik vermoedde dat hij me leuk vond, maar wist het niet zeker. Toen ik van het terras naar binnen liep om naar het toilet te gaan kwam hij plotseling achter me aan.

‘Mag ik heel brutaal zijn?’ vroeg hij nerveus.

‘Eh, ja’, antwoordde ik nieuwsgierig.

‘Ik vind je echt heel mooi’, zei hij, en drukte verlegen een briefje in mijn handen. ‘Hier is mijn nummer. Doe ermee wat je wil.’ Voor ik kon reageren was hij weg.

Terwijl ik glunderend verder liep drong de schoonheid van het single leven tot me door. Een gevoel van vrijheid, dat alles openligt en je geen idee hebt wat er nog gaat komen. Dat er uit totaal onverwachtse hoek iets nieuws op kan doemen. Een persoon die je een compleet andere wereld laat zien. Soms kort en krachtig, zoals een Europese citytrip. Soms lang en intens, als een rondreis door een tropisch land. Maar of het lang of kort duurt, je pikt er altijd iets van op. Sommige ervaringen laten je nooit meer los en verrijken je leven voorgoed.

Natuurlijk, duurzame relaties hebben absoluut hun charmes en voordelen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mensen die gehuwd zijn langer en gezonder leven. Toch is een vaste relatie voor mij geen doel an sich. Nadat ik een jaar getrouwd ben geweest en mijn hart met de grond gelijk werd gemaakt wil ik nog maar een ding: genieten. Mezelf openstellen voor nieuwe mensen en ervaringen, zonder verdere verwachtingen. Misschien vloeit er ooit een blijvende liefde uit voort en ontstaat er een lange relatie. Maar kortere affaires doen daar wat mij betreft niet altijd aan onder. Het is maar net op hoeveel waarde je iets schat.

De jongen van het terras met zijn briefje raakte me. En zoals met alle dingen die mij raken, wilde ik er iets creatiefs mee doen.

‘Wat vind je van het idee om een soort documentaire over mijn liefdesleven te maken?’ vroeg ik aan mijn moeder. Ze knikte.

‘Maar dan moet je wel álles vertellen’, waarschuwde ze, ‘en je niets aantrekken van meningen van anderen. Laat je echte zelf zien.’

‘Je hebt gelijk’, zei ik bedenkelijk, ‘een soort real life Sex & the City.’

‘Precies.’

Dat was het begin van Liefde, seks & Soof, dat je de afgelopen maanden op VIVA.nl hebt kunnen volgen. Ruim een half jaar heb ik alles rond mijn liefdesleven in beeld gebracht en met jullie gedeeld, op dezelfde manier zoals ik dat met mijn vriendinnen doe. Soms expliciet, soms kwetsbaar, soms grappig of juist heel serieus. Ik voel me ongelooflijk vereerd dat er zo veel betrokken kijkers waren. De lieve berichtjes en reacties zijn voor mij van onschatbare waarde. Daar wil ik iedereen ontzettend voor bedanken. Het maken van deze serie was een van de leukste creatieve projecten die ik tot nu toe heb gedaan.

Afgelopen week kwam Liefde, seks & Soof tot zijn einde. Ik had nieuwe inzichten gekregen en vond het voor dat moment genoeg. Maar of ik daadwerkelijk klaar ben met liefde, seks en alles dat daarbij komt kijken? Nee, nog lang niet. Wacht maar.

Benieuwd naar andere filmpjes van Sofie? Abonneer je dan gratis op haar Youtube-kanaal. Zie ook: www.sofierozendaal.nl

Bekijk hier alle afleveringen van Liefde, seks & Soof:

Liefde, seks & Soof: vloggen voor VIVA.nl!

Liefde, seks & Soof: het liefdesleven van Sofie

Liefde, seks & Soof: ongelukkig sexleven

Liefde, seks & Soof: eerste date

Liefde, seks & Soof: sexpartners

Liefde, seks & Soof: Ik sta niet voor mezelf in

Liefde, seks & Soof: Fysieke klik

Liefde, seks & Soof: Horrordates

Liefde, seks & Soof: Date bij mij thuis

Liefde, seks & Soof: Wat heb ik gedaan?

Liefde, seks & Soof: Iedereen sex

Liefde, seks & Soof: Van vriendschap naar meer?

Liefde, seks & Soof: Onverwachts bericht

Liefde, seks & Soof: Oude bekende

Liefde, seks & Soof: Praten over sex

Liefde, seks & Soof: Bij hem blijven slapen?

Liefde, seks & Soof: Slutty Soof

Liefde, seks & Soof: Een romance

Liefde, seks & Soof: Oudere mannen

Liefde, seks & Soof: Is Sofie nog single?