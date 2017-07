Liefde voor iedereen: HEMA komt met nieuwe pride-shirts

Ieder mens verdient liefde, vindt HEMA (en wij ook). Daarom komt de winkelketen wederom met een toffe actie voor Pride 2017.

Vorig jaar verkocht HEMA t-shirts met tompoucen en rookworsten, waarmee ze lieten zien dat alle vormen van liefde helemaal oké zijn. Nu komt de keten met t-shirts met een hartje en een willekeurige naam erachter.

Je koopt een shirt in een blanco verpakking; alleen de maat en de pasvorm kan je kiezen. De kleur en de naam die op het shirt staat, is een verassing. En die naam kan dus van iedereen zijn, omdat liefde voor iedereen is.

De shirts zijn vanaf vrijdag 21 juli 12:00 verkrijgbaar in acht Amsterdamse HEMA-filialen en in de loop van de dag via HEMA.nl. De opbrengst van de shirts gaat naar het COC. Voor meer info, klik hier.

