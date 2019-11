Liefdesverdriet: zo lang zou je nodig hebben om over je ex heen te komen

Wanneer het net uit is met iemand, denk je dat je nooit meer over het liefdesverdriet heen gaat komen. Geloof ons: alles slijt uiteindelijk. Maar hoe lang duurt het nu echt om over een ex heen te komen?

Je denkt waarschijnlijk: dat is toch voor iedereen anders? Klopt, maar toch is er wel zeker een bepaald gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in The Journal of Positive Psychology.

Liefdesverdriet

Hieruit komt naar voren dat mannen en vrouwen evenveel tijd nodig hebben om een relatiebreuk te kunnen verwerken. Hoe ze dat weten? Nou, door wel 1.404 studenten tussen de 18 en 25 jaar te ondervragen. Hierbij gaf 71 procent van de kandidaten aan na 11 weken niet meer het ergste liefdesverdriet te voelen. Aha!

Geef het tijd

We weten, 11 weken is nog best een periode en iedereen dealt anders met zijn of haar luddevedu. Maar misschien geeft het enige hoop als je nu het gevoel hebt dat dit verdriet nooit meer over zal gaan. Het heeft gewoon echt tijd nodig! En duurt het bij jou langer dan is dat ook helemaal niet gek, het onderzoek is slechts uitgevoerd bij studenten, dus het kan prima dat in een hogere leeftijdsgroep de verwerkingstijd nét wat anders is.