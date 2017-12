Lil’ Kleine laat naam van vriendin tatoeëren: bij deze celebs bleek dat echter geen goed idee

Sinds mei van dit jaar heeft rapper Lil’ Kleine een relatie met Jaimie Vaes. Blijkbaar zit die liefde zo diep, dat hij dinsdag de naam van zijn vriendin op zijn arm liet vereeuwigen. Ook zijn naam – Jorik – prijkt op haar arm.

Een superlief gebaar natuurlijk, maar of het zo verstandig is? Bij deze vier celebs bleek het tatoeëren van de naam – of zelfs het gezicht – van hun geliefde niet zo’n goed idee, aangezien de relaties geen stand hielden.

Johnny Depp

Je zou denken dat een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot, maar niets blijkt minder waar bij Johnny Depp. Toen hij nog dacht dat Winona Ryder zijn grote liefde was, liet hij de tekst ‘WinonaForever’ tatoeëren. De liefde raakte over en de acteur liet zijn tattoo veranderen in de tekst ‘WinoForever.’ Tijdens zijn relatie met Amber Heard liet hij haar bijnaam ‘SLIM’ op zijn hand vereeuwigen. Sinds hun break-up is die tekst veranderd in ‘SCUM’, wat uitschot betekent.

Angelina Jolie

Nadat Angelina Jolie en Billy Bob Thornton elkaar in 1999 op de set ontmoetten, stapten ze een jaar later in het huwelijksbootje. Dat was echter niet van lange duur, want in 2003 werden de scheidingspapieren alweer getekend. In die tussentijd had de actrice echter wel zijn naam groot op haar arm laten vereeuwigen. Inmiddels prijken de coördinaten van de geboorteplaatsen van haar kinderen op haar arm. Samen met haar ex Brad Pitt heeft ze zes kinderen, waarvan er drie geadopteerd zijn.

Heidi Klum

Heidi Klum trouwde in 2005 met zanger Seal. Na het vieren van hun vierjarige huwelijksdag liet ze zijn naam groot op haar rechterarm tatoeëren. In 2012 scheidden de twee van elkaar en koos het model ervoor de tattoo te laten verwijderen.

Amber Rose

Na de breuk met Wiz Khalifa liep Amber Rose nog rond met een tatoeage van zijn gezicht op haar linkerarm. Inmiddels heeft ze het inktplaatje laten veranderen in het gezicht van rocker Slash.

Wij hopen natuurlijk dat Jorik en Jaimie géén spijt krijgen van hun tatoeage.

