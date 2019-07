Lil Nas X uit de kast dankzij Glastonbury

Rapper Lil Nas X voelde zondag erg veel liefde tijdens zijn optreden op het Engelse muziekfestival Glastonbury. Dat inspireerde hem volgens TMZ om na zijn show op Twitter een bericht over zijn geaardheid te plaatsen.

De Amerikaanse rapper stond op het podium met Billy Ray en Miley Cyrus om de hit Old Town Road te spelen en voelde zich er erg welkom. Toen de 20-jarige Lil Nas X klaar was, besloot hij te twitteren dat hij deel uitmaakt van de LHBTQ-gemeenschap.

Coming out

Hoewel de rapper niet letterlijk zei homoseksueel te zijn, waren de berichten volgens ingewijden zijn coming out. ‘Hij was het zat om in de kast te zitten.’

