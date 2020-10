Het glipte vorig jaar per ongeluk uit haar mond, tijdens een interview met Daily Star. Lily Allen zou een seksspeeltjeslijn gaan ontwikkelen. Nu is het eerste exemplaar eindelijk hier: The Liberty.

Dat kondigt de zangeres aan op haar social mediakanalen. “Ik mag eindelijk iets onthullen waar ik heel lang aan heb gewerkt met een van mijn favoriete merken, Womanizer. Mijn eigen seksspeeltje! De Liberty is vanaf nu overal verkrijgbaar. Womanizer heeft mijn leven veranderd en ik wilde mijn ervaring delen. Vrouwen zouden zich niet moeten schamen voor hun seksualiteit, en we verdienen het allemaal om ons eigen plezier te ownen. Hopelijk helpt dit kleine speeltje je daarbij!”

Womanizer x Lily Allen

Wel leuk om te weten is dat Lily deze bijzondere samenwerking met Womanizer te danken heeft aan haar eigen boek, My thoughts exactly. In die autobiografie beval Lily de vibrators van Womanizer aan haar lezers aan. Beiden bleken niet alleen een enthousiasme voor hoogwaardige premium seksspeeltjes te delen, maar ook een missie:

“Ik hoop dat deze samenwerking ertoe zal leiden dat mensen het gevoel krijgen dat ze vrijer over masturbatie kunnen praten en als iemand zoals ik er openlijk over kan praten zonder schaamte, dan zullen ze misschien geneigd zijn om het zelf uit te proberen – er wacht een hele nieuwe wereld”, schrijft Lily op de website.

Unieke technologie

De Liberty by Lily Allen (£89) is een vibrator die beschikt over de unieke ‘pleasure air-technologie’ van Womanizer. Deze technologie stimuleert je clitoris zonder deze zelfs maar aan te raken. De vibrator zuigt zacht en geeft zachte vibraties, waardoor je een ‘nieuw soort orgasme dat je nog nooit eerder hebt meegemaakt’ bereikt.

Ook op Instagram liet Lily Allen haar persoonlijke collectie seksspeeltjes al eens zien aan haar volgers. “Ik maak niet eens een grap als ik je zeg dat deze toys mijn leven hebben veranderd’, zei ze daar toen bij.

Grote kansen

Eerder liet Lily Allen al weten dat ze grote kansen in de sekstoy-industrie ziet. Tijdens een signeersessie zou ze hebben gegrapt dat het een van de weinige markten was waar nog ruimte is voor sterren om een eigen lijn op te zetten. ‘Veel muzikanten duiken in allerlei zaken waar niemand interesse in heeft, maar dit is iets waar ik graag over meepraat. Orgasmes zijn belangrijk, dames!’