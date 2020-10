Lily Allen: ‘Je kan masturberen én daarna genieten met je partner’

Volgens Lily Allen moeten we opener over masturberen praten. De zangeres vindt dat er maar één manier is om vrouwelijk genot uit de taboesfeer te halen: ‘Door er openlijk, vaak en zonder schaamte of schuldgevoel over te praten.’ Het is heel normaal dat vrouwen zichzelf bevredigen. Oók als ze een relatie hebben, zo vertelt de zangeres.

Taboe

‘Het is nog steeds zo’n taboe onderwerp, terwijl de meeste mensen dit doen’, vertelt de zangeres tegen BBC Radio 1. ‘Dus waarom gaan we er niet met trots over praten, in plaats van met een schuldgevoel? Als een vrouw over masturberen praat, hoor je altijd: ‘Nou, jij hebt overduidelijk geen sex met een mannelijke partner, je wordt vast niet begeerd – of je wordt steeds teleurgesteld door de bedprestaties van je partner’, legt Allen uit. ‘Dat is gewoon niet waar.’ Lily Allen wordt het gezicht van de campagne #IMasturbate, die meer aandacht wil vragen voor vrouwelijke masturbatie.

G-spot

‘Er is een reden waarom onze lichamen zijn zoals ze zijn. Vrouwen hebben een clitoris en G-spot gekregen – die zitten daar om orgasmes te krijgen. Je kan masturberen en daarna genieten met je partner. Het is nogal een ‘afhankelijke’ houding ten opzichte van plezier – dat we er iemand anders voor nodig hebben – terwijl we het perfect zelf kunnen.’

Niet thuis

Achteraf gezien had Allen graag wat meer open gesprekken over masturberen gehad, toen ze jonger was. ‘Ik voelde me erg alleen en niet thuis in dit onderwerp. Toen ik de twintig in ging, voelde het alsof iedereen het deed maar niemand erover praatte.’

Object

‘Ik voelde me tot een object gemaakt, een vat voor mannelijk plezier, als ik sex had tijdens mijn adolescentie. Pas toen ik me toelegde op masturberen, zelfliefde en uiteindelijk seksspeeltjes, ging ik aan mijn eigen behoeften denken. Ik ben nu, op m’n 35ste, op een veel betere, gezondere plek in mijn leven. Ik zou willen dat dat veel eerder was gebeurd, dat had me een hele hoop hoofdpijn gescheeld.’

Bron: BBC | Beeld: Brunopress