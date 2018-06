Lize geeft raad: ‘Als je niet leuk reageert op een fluitende bouwvakker ben je al snel moeilijk’

Wat als je baalt dat je als goedkoop wordt gezien als je makkelijk met mannen het bed induikt? En hoe sleep je als zzp’er meer geld binnen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) weet raad.

Lieve Lize,

Ik heb er zero moeite mee om een Tinderdate na een uur mijn bed in te slepen voor een fijne portie seks. Ik bedoel: leve 2018 dat je dit als seksueel zelfverzekerde vrouw kunt doen! Toch heb ik het idee dat mannen je daarna ‘makkelijk’ (wat ook zo is natuurlijk) of goedkoop (hoezo?) vinden. Mijn mannelijke vrienden gaven dat laatst ook toe. Waarom is dat nog steeds zo, denk jij? Ik bedoel: die mannen gaan toch ook meteen met mij naar bed?

Lize: ‘Hoi! Ja, dat is echt jammer en debiel. Leve 2018 inderdaad! Als je niet leuk reageert op een fluitende bouwvakker ben je al snel moeilijk, als je makkelijk met mannen het bed deelt, ben je weer makkelijk! Huh?! Er is altijd wel gesodemieter. MAAR… dat is niet jouw gesodemieter! Laat je niet gek maken door die vrienden en hun idee over hoe de wereld werkt. Juist door keuzes te maken waar je zelf blij van wordt, emancipeer je vrouwelijke seksualiteit eerder dan dat je hun commentaar bevestigt door je te schamen. X!’

