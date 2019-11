Tientallen keren heeft Lonneke haar partner Kees duidelijk gemaakt dat hij niet zo boven op haar moet zitten, dat hij haar wat ruimte moet geven. Kees doet zijn best, maar het gaat zo tegen zijn gevoel in, dat hij binnen de kortste keren weer terug is in zijn oude rol. Ondanks jarenlange worstelingen en talloze gesprekken is er in feite niets veranderd.

Lonneke:

‘Kees is een hele zorgzame man. Hij is continu bezig om mij te verwennen. Ik hoef maar te zuchten en hij komt al met een kopje thee aanzetten. Hij koopt kaartjes voor een concert zonder dat met mij te overleggen en verrast me met dinertjes in de duurste restaurants. De eerste maanden van onze relatie vond ik zijn zorgzaamheid natuurlijk heerlijk. Wie wil er nou niet door een man in de watten gelegd worden? Maar op een gegeven moment begon het me te benauwen. Hoe lief je partner ook is, je wilt toch ook weer eens met je vriendinnen op stap, toch?

‘Na een paar weken liep hij weer als vanouds over me heen.’

Toen ik dat bij hem aankaartte, was hij helemaal van zijn stuk. Vervolgens deed hij enorm zijn best om me meer ruimte te geven. Heel aandoenlijk. Hij vroeg bij alles of ik het wel wilde, of het mij wel uitkwam. Ik had goede hoop dat er iets zou veranderen, maar na een paar weken liep hij weer als vanouds over me heen. Enfin, ik begon weer zo’n gesprek over rekening houden met mijn behoeftes, hij deed weer zo’n belofte om me ruimte te geven en we beleefden weer een paar hoopvolle weken. Totdat hij weer ongevraagd met een stedentripje op de proppen kwam. We zijn nu vijf jaar verder en we hebben tientallen van dat soort gesprekken gevoerd. In die tijd is er hoegenaamd niets veranderd en ik ben uitgeput. Steeds in hetzelfde kringetje ronddraaien zonder ooit een stap verder te komen, dat kost zo veel energie.’

Kees:

‘Ik begrijp het niet. Alles doe ik voor Lonneke, ik neem haar mee naar de opera, op stedentrips, ze mag alle kleren kopen die ze wil… Bij de inrichting van ons nieuwe huis heb ik haar volledig de vrije hand gegeven. Ze vroeg me wel wat ik wilde, maar dat kan me echt niets schelen, als zij maar gelukkig is. Als zij gelukkig is, ben ik gelukkig. De eerste maanden van onze relatie waren de gelukkigste. Ik kon mooie lingerie voor haar kopen en haar verrassen met dinertjes. Ze was elke keer weer even verrukt! Ik dacht dat ik mijn droomvrouw gevonden had.

‘Als zij gelukkig is, ben ik gelukkig.’

Als een donderslag bij heldere hemel kwam toen dat verwijt dat ik geen rekening met haar hield. Dat was zo’n klap. Enfin, Lonneke zei dat ze ruimte nodig had, dus probeer ik die haar te geven, alhoewel het heel vreemd voelt om niet voor haar te mogen zorgen. Net of ik een kille, nare man ben. Het is ook op eieren lopen, hoor. Soms moet ik mezelf letterlijk tegenhouden als ik opsta om een glas wijn voor haar in te schenken. Nou ja, als zij maar gelukkig is.

Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Toen ik Lonneke laatst vroeg of ze gelukkig was, verweet ze me dat ik haar toch nog in de gaten hield. Ik weet het niet hoor. We hebben toch een relatie? Dan let je toch op elkaar? Ik zou alles voor haar doen en ik begrijp niet dat ze daar niet gewoon van kan genieten.’

‘Wat heb je nodig in een relatie? Heb je jezelf die vraag wel eens gesteld, Kees? Vaak is het datgene dat je een ander ook graag geeft. Iemand met verstand van de Vijf talen van de Liefde zou jullie hiermee kunnen helpen. Je leert elkaar beter kennen in de uitingen van je liefde voor elkaar. Het klinkt heel ingewikkeld misschien, maar als je het leert kun je er veel mee winnen samen. Er zijn verschillende coaches die jullie kunnen helpen hierbij. Uiteraard kun je hier samen ook mee aan de slag.

‘Probeer niets voor elkaar in te vullen.’

Probeer zover te komen dat je elkaar de ruimte geeft om de ander te laten vertellen hoe je er voor elkaar kunt zijn. En vertel ook wat je van de ander daarin verwacht. En, dan het lastigste, probeer niets voor elkaar in te vullen. Wat jij voor de ander wilt is vaak wat je zelf ook nodig hebt. En dat kan heel goed verschillen van wat de ander wil en nodig heeft. Dan heb je het verschil wat je zelf kunt vertalen naar je eigen gedrag. Daar is het begin van een prettige voortzetting van jullie relatie. Maar daar zal nog wel wat moeite voor moeten worden gedaan zoals je zult begrijpen. Je verandert de dingen niet zomaar!’

De vijf talen van de liefde

Gary Demonte Chapman schreef het boek Vijf talen van de Liefde. Volgens hem bestaan er vijf verschillende manieren om je liefde voor iemand te uiten. Waar de één ‘ik geef om jou’ wil zeggen met een cadeautje, doet de ander dat door een lekkere maaltijd te koken of een knuffel te geven. Wanneer je weet welke liefdestaal iemand spreekt, leer je op een dieper niveau communiceren dan alleen met woorden.

Volgens Chapman kunnen we onze liefde laten blijken door:

het geven van het beste deel van onze tijd;

bemoedigende woorden;

cadeaus;

hulpvaardigheid;

lichamelijke aanraking.

Welke liefdestaal denk jij te spreken?