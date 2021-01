Elkaar de ruimte geven in een relatie: hoeveel loslaten is normaal?

Nu je misschien 24/7 op elkaars lip zit, kun je wel wat behoefte hebben aan wat meer ademruimte. Oftewel: ‘I need space.’ Het is ook alleen maar gezond dat je af en toe wat los van elkaar wil blijven doen. Toch kun je jezelf afvragen hoeveel loslaten in een relatie nu normaal is.

Eigenlijk is daar geen concreet antwoord op te geven. De een knuffelt het liefst de hele dag door, terwijl andere koppels prima uren tot dagen zonder elkaar kunnen. Toch zijn er wel signalen die erop wijzen dat je relatie misschien een bepaalde kant op gaat.

Loslaten relatie

Als je ál je tijd met je lief doorbrengt, kan het zijn dat je niet genoeg ruimte krijgt. Dat merk je als je bepaalde tekenen van wederzijdse afhankelijkheid herkent, ook wel codependency genoemd. Gediplomeerde therapeut Sasha Jackson verklaart aan Bustle: ‘Codependency treedt op wanneer iemand psychologisch en emotioneel te afhankelijk is van zijn partner.’ Voel je angst of zelfs wantrouwen (ja, we hebben hier over achterdocht en jaloezie) wanneer je even los van elkaar bent? Dan heb je strengere grenzen nodig én moet je meer tijd apart doorbrengen.

Meer ruimte creëren

Wil je wel meer ruimte binnen je relatie, maar weet je niet zo goed hoe, onthoud dan: elkaar loslaten maakt de band met je partner alleen maar sterker. ‘Distance makes the heart grow fonder’ enzo, weet je wel. Jackson geeft als tip: ‘Een goede manier om ruimte te promoten, is door elkaars verlangen te ondersteunen om activiteiten alleen of met vrienden te doen.’ Stimuleer het wanneer je lief die cursus wil volgen of met vriend(inn)en op pad wil. Woon je niet samen? Dan is het misschien handig om op een bepaald moment op de dag te bellen in plaats van de hele dag te appen. Als je behoefte hebt aan wat meer rust dan hè.

Juist tijd samen

Het kan ook juist zijn dat jullie téveel los van elkaar je eigen leven hebben. Dat is soms moeilijk op te merken, maar je kunt misschien zo af en toe een gevoel van afwijzing ervaren. Sasha legt uit: ‘Afwijzing zorgt ervoor dat iemand zich zorgen maakt over de waarde van de relatie of dat ze ‘goed genoeg’ zijn.’ Dit kan zorgen voor een hoop onzekerheid, eenzaamheid, frustratie, verdriet en zelfs woede bij een van jullie beiden. Omdat je naar intimiteit verlangt, zal je aanhankelijk worden. Samen meer tijd doorbrengen is hierbij toch echt de oplossing. Plan tijd voor elkaar in, vraag hoe het met de ander gaat en kijk hoe jullie verbonden kunnen blijven.

Communiceren

Iedereen heeft weer andere behoeftes in een relatie en is er dus niet echt een gouden regel als het gaat om een evenwicht vinden in elkaar de ruimte geven en genoeg loslaten binnen een relatie. Jackson sluit af: ‘Neem de tijd om bij elkaar te zitten en uit te zoeken wat het beste werk. Praat over je doelen en kijk hoe ze kunnen worden gecombineerd om een ​​balans te creëren.’ Kortom: blijf communiceren. As usual.

Bron: Bustle | Beeld: Pexels