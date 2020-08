Love is in the air: augustus wordt voor deze sterrenbeelden heel romantisch

Met de zinderende temperaturen kan het niet anders dat augustus hotter dan hot gaat worden. Niet alleen buiten, maar ook wat betreft je liefdesleven. Voor deze sterrenbeelden wordt deze maand dan ook behoorlijk romantisch. Love is in the air!

Augustus romantisch

En dat heeft alles te maken met Mercurius en Venus. Deze twee van de meest persoonlijke planeten in de astrologie zijn namelijk eindelijk recht gestationeerd. Waar Mercurius een invloed heeft op je manier van communiceren, domineert Venus je financiën en relaties. Maar ook Mars komt nog om de hoek kijken. De rode planeet voedt je drive, seksuele aard, primitieve instincten en assertiviteit.

Leeuwenseizoen

Daarnaast is óók nog eens het Leeuwenseizoen begonnen en je snapt dat je een steamy maand te wachten staat. Dit is het uitgelezen moment voor romantiek en passie. Misschien heeft de tijd die je met je partner in quarantaine doorbracht jullie nog hechter gemaakt, of heb je iemand leren kennen bij wie die anderhalf meter in acht houden nog een hele uitdaging is.Vooral de sterrenbeelden Kreeft, Boogschutter en Vissen kunnen heel wat romantiek verwachten in augustus.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

You’re glowing, Kreeft. Het kan dan ook goed gebeuren dat je voor iemand valt deze zomer, want dit is jouw moment om te shinen. De eerste helft van augustus zal je plezier en comfort ervaren, maar ook je drang voor bezittingen en financiën worden aangewakkert. Vanaf 7 augustus tot wel 6 september zul je merken dat je je magnetisch, aantrekkelijk en onweerstaanbaar charmant voelt. Verschillende exotische ervaringen vol met spanning en fantasie kunnen plaatsvinden én je kunt behoorlijk wat romantiek verwachten.

Boogschutter (22 november t/m 22 juli)

Je jaagt je passies na met trots en het is dan ook altijd een avontuur als je in de buurt bent. Maak je de eerste helft van augustus maar op voor heel wat kansen en avontuur, want dit is hét moment om nieuwe dingen te ondernemen. Ook zal je meer verlangen naar romantische ervaringen en verbinding. De prins(es) op het witte paard tegenkomen? Kan zomaar gebeuren deze maand. De kans op een amoureuze sensatie is namelijk groot.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Je manifesteert een magisch liefdesverhaal deze maand, Vissen. Augustus is dan ook hét moment om je beste leven te leven. Je voelt je energiek en weer helemaal opgeladen om alles aan te kunnen. Halverwege de maand zul je merken dat er steeds meer met je geflirt wordt en voel je heel wat romantische inspiratie. Je unieke sensualiteit komt helemaal tot uiting, dus wie weet wat er nog kan gebeuren.

Heel romantisch dus, die maand augustus!

