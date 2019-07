Pijnlijk: is Love Island-Melany hélémaal klaar met Matthy?

Hoewel Melany eerst nog opbiechtte écht verliefd te zijn op Matthy, lijkt dat nu alweer voorbij. De brunette ziet namelijk haar voormalige partner en nieuwkomer Kelly steeds closer worden en deze actie schiet bij haar in het verkeerde keelgat.

Eerder vertelde Melany nog aan RTL Boulevard dat hoewel de afstand haar zwaar valt, ze hem gelukkig goed in de kan gaten houden op televisie. Dat ze dat dan ook elke avond trouw doet, blijkt wel uit een nieuwe post op haar Instagram.

‘Fake’

Want ja, zien dat de knappe Brabander en zijn nieuwe vlam nauwelijks van elkaar af kunnen blijven, is natuurlijk voor niemand leuk. Melany lijkt dan ook hard uit te halen naar haar voormalige liefje en laat weten: ‘I hate the fact that some people get judged for being real, while others get loved for being fake.’ Oei.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL