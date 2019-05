Vanavond ‘Love Island’: dit kun je verwachten van onze eigen variant

Na lang – heel lang – wachten, is het vanavond eindelijk zover. Ons eigen kikkerlandje krijgt een eigen versie van Love Island. Maar wat kunnen we nu eigenlijk verwachten van de Nederlandse editie van dit populaire programma?

Als je de Engelse variant hebt gezien, weet je al een beetje hoe het in z’n werk gaat. Tien vrijgezellen Islanders zullen hun opwachting maken in de villa op Gran Canaria. Het doel? Je perfecte match vinden en een koppel vormen. Het favoriete stel wint aan het einde van de show 25.000 euro.

Geen Temptation

Wie denkt dat het Temptation Island 2.0 gaat worden, komt bedrogen uit. Sterker nog, de makers hebben er bij het selecteren van de kandidaten op gelet dat het geen ‘ordinaire types zijn’. Nele van Lysebeth, de uitvoerend producent, verklaarde aan het AD: ‘We zochten naar mensen die open zijn. Mooi in uiterlijk, maar ook van binnen.’ Ze vervolgt: ‘Ik ben aangenaam verrast door de kandidaten. Geen Temptation Island-types. Meer diepgang? Ik weet niet hoe je het moet noemen. Creatiever misschien.’

Samen slapen

Toch zal er wel samen geslapen moeten worden, want er zijn maar zeven bedden en wel 10 kandidaten. ‘Dat betekent dat er altijd samen geslapen wordt. En kijk naar die bedden. Twijfelaars bijna. Dat zal gezellig worden.’ Maar seks zal niet zo in beeld worden gebracht als in Temptation. ‘Nee, niet expliciet, wel de suggestie.’ Ook gaat er heel wat minder drank doorheen. De deelnemers mogen maar twee glazen alcohol per dag én moeten voor twaalven in bed liggen. Het programma draait dan ook écht om het vinden van de liefde en minder om sensatie. Geen types als Sydney die krukken in het water gooien dus. Gelukkig maar.

Bron: AD, Mediacourant | Beeld: RTL