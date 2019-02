Geen snelle seks met orgasme als doel, maar liefdevol en intiem vrijen om één te worden met je partner:karezza is hot.

Tekst: Janne Vogel | Beeld: iStock

No porno

Nieuw is karezza niet, seksdeskundige John William Lloyd schreef er in 1931 al het boek Karezza Method over. Maar de vorm van tedere, intieme seks, waarbij niet naar een orgasme wordt gestreefd, wint in steeds meer slaapkamers aan populariteit. Het woord komt van het Italiaanse ‘carezza’, dat strelen of liefkozen betekent. De nadruk ligt op genegenheid, een warm gevoel voor de ander. Geen porno, moeilijke standjes, voorspel of haastig gedoe, maar spirituele liefde in plaats van passie en lust.

Lang en gelukkig

De karezza-filosofie suggereert dat seks zonder orgasme je relatie kan versterken. Karezza zou gebroken of beschadigde relaties zelfs kunnen repareren. Daar zit wat in als je het wetenschappelijk bekijkt. Tijdens een regulier orgasme komt namelijk in één keer een verslavende hoeveelheid dopamine vrij, terwijl bij karezza het gelukshormoon oxytocine geleidelijk naar buiten stroomt. Er wordt uitgebreid geknuffeld, gezoend en geglimlacht tijdens de seks, waardoor je een langdurig gelukkig, verliefd gevoel krijgt. Na zo’n soul orgasm voel je je meer verbonden met je partner dan ooit: jullie worden samen één.

Seks je gezond

Karezza is niet alleen romantisch, de seksmethode doet ook wonderen voor je gezondheid. Volgens wijlen seksdeskundige John William Lloyd gaat een potje karezza onder andere ongesteldheidspijn tegen én voorkomt het blaasproblemen, plasbuis-ontstekingen en vaginale schimmelinfecties. Prima neveneffecten als je het ons vraagt.

