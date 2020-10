Lucille (34): ‘Ik word gek van dat kreng!’, schreeuwde ik

Toen de vriend van Lucille (34) bij haar introk, bracht hij onverwachts een gevleugelde vriend mee. Zij kan de papegaai inmiddels wel wat aandoen.

‘Als ik binnenkom, zie ik het direct: de bodem van de immense kooi in het midden van mijn kamer is bezaaid met veren. Eromheen liggen zonnebloempitten en graan. In het midden, op zijn stok, zit Prins. Inmiddels heeft hij meer weg van een geplukte plofkip dan van een papegaai. Hij hipt nerveus op en neer, terwijl hij achter elkaar ‘Silence! I’ll kill you!’ krast. Zuchtend gooi ik mijn tas in een hoek, want ik weet: zodra Thomas thuiskomt, krijg ik het weer om mijn oren.

Prins is een ‘erfenis’

Met zijn ex Laura heeft hij drie jaar samengewoond en in die periode hebben ze het beest aangeschaft. Laura was gek op vogels. Haar vader was duivenmelker en zelf spaarde ze koekoeksklokken en porseleinen musjes in zo’n ouderwetse letterbak. Ik kan me werkelijk niets voorstellen bij wat Thomas ooit in haar heeft gezien. Toen ze met de papegaai thuiskwam, had Thomas er aanvankelijk niets mee. Prins: natuurlijk had zij die aanstellerige naam verzonnen. Als het aan Thomas lag, was Prins direct teruggegaan naar de exorbitant dure fokker waar Laura hem vandaan had. Maar Prins bleef.

‘De papegaai imiteert zelfs de sekskreetjes van zijn ex’

En langzaam ging Thomas hem waarderen. Niet in de laatste plaats omdat de vogel een onverklaarbare voorkeur voor Thomas had. Laura’s urenlange oefensessies ten spijt, waarin ze hem de meest irritante zinnen uit films of stand-up comedy’s leerde, zodra Thomas thuiskwam, had Prins alleen nog maar oog voor hem. Prins bleek een vocaal talent, hij babbelde de oren van je hoofd en al snel pikte hij ook ongevraagd de nodige geluiden op. Door de open slaapkamer zat hij altijd eerste rang en al snel imiteerde hij zelfs Laura’s sekskreetjes, bij voorkeur als Thomas hem over zijn rug streek. Ook begon hij jaloers gedrag te vertonen als Laura naast Thomas op de bank ging zitten. De maat was vol toen hij op een dag bijna Laura’s oor piercete toen ze Thomas een kus wilde geven.’

Charmeoffensief

‘Omdat Thomas tijdens zijn relatie met Laura met mij was vreemdgegaan, stonden niet alleen zijn kleren in vuilniszakken voor de deur van zijn ouders, ook Prins was present. Ik geef toe: de manier waarop onze relatie begon, verdient geen schoonheidsprijs. Maar ik weet zeker dat Thomas het ook zonder mijn inbreng had uitgemaakt. We werken samen op een advocatenkantoor, delen dezelfde gedrevenheid en kunnen uren praten over nieuwe jurisprudentie. Dat soort dingen kon hij absoluut niet met Laura, vertelde hij.

Omdat Thomas nogal abrupt op straat stond, besloot hij bij me in te trekken. Mét Prins, uiteraard. De vogel was inmiddels zijn grote vriend. ‘Ik had hem zelf nooit aangeschaft, maar ik kan nu niet meer zonder hem. Hij heeft zo’n bijzonder karakter,’ zei Thomas toen ik voorzichtig polste of Prins misschien niet elders beter tot zijn recht zou komen. In het begin kon het me niet eens zoveel schelen.

Zelfs niet dat Prins’ kooi driekwart van mijn woonkamer in beslag nam. Of dat hij regelmatig een bad nam in zijn voerbak en zijn pitten, granen en de schijfjes mandarijn op de vloer terechtkwamen en oranje vlekken maakten op mijn witte, hoogpolige vloerkleed. Daar ging ik weer, met mijn ossengalzeep. Leuk vond ik het niet, maar ik was verliefd. Zo verliefd, dat ik Prins voor me probeerde te winnen. Natuurlijk stoorde ik me wel aan het gekreun – Laura’s gekreun – als Thomas hem aanhaalde. Maar ik zou hem wel wat andere zinnetjes en liedjes leren, dan zou dit wel uit zijn herinnering slijten.’

Marteling

‘Maar Prins wilde geen woordjes van me leren. Sterker nog: hij wilde helemaal niets van me weten. Op dagen dat hij alleen met me was, gedroeg hij zich behoorlijk neurotisch. Hij zong de hele dag de begintune van Spongebob, inclusief het Spongebob-lachje: een hysterisch gekwetter waardoor ik het huis uit wilde vluchten. Het ging steeds meer op mijn zenuwen werken. Soms kon ik mezelf niet meer beheersen en schreeuwde ik dat hij zijn kop moest houden. Dan stopte het, voor een minuut of vijf.

Het was echt een marteling en een onuitgesproken strijd wie van ons tweeën het ’t langst zou volhouden. Ik kreeg een hekel aan dat beest. Als Thomas thuiskwam van de sportschool of een afspraak, liep hij eerst naar de vogelkooi om een kwartier met Prins te kroelen. Ik moest het doen met een vluchtige kus. Het leek op dat soort momenten zelfs of Prins een triomfantelijke blik in zijn ogen had.

Doe even normaal

Als ik er met Thomas over probeerde te praten, moest hij lachen: ‘Prins is nu eenmaal echt een persoonlijkheid,’ en zo wuifde hij mijn irritaties weg. En: ‘Dan neem je toch gewoon een werkster om wat vaker te stofzuigen schatje, we kunnen het makkelijk betalen.’ Daarmee was de kous voor hem af. Na een aantal keren ontplofte ik. ‘Ik word gek van dat kreng!’ schreeuwde ik en rukte het mobile met belletjes waar Prins al een uur aan zat te plukken van de zijkant van zijn kooi.

Thomas schrok. Prins ook, want hij begon zijn kop nerveus op en neer te bewegen en begon heen en weer te lopen op zijn stok. ‘Doe even normaal,’ zei Thomas ijzig. ‘Ik ga een borrel drinken en ik kom wel terug als je gekalmeerd bent.’ Daar ging hij, de deur knalde achter hem dicht. Ik plofte op de bank. Vanuit mijn ooghoeken zag ik Prins nog op en neer wippen. Ik zuchtte. ‘Waarom kun je nooit normaal doen?’ snauwde ik. Hij maakte een irritant pauwachtig geluid dat door merg en been ging. ‘Laat ook maar.’ Zuchtend draaide ik me om en liep naar de badkamer om het bad vol te laten lopen. Het geklater overstemde Prins’ gesnerp. Godzijdank.’

