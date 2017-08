Lucy’s vader hield de relatie met zijn nieuwe vriend verborgen: ‘Mijn vader was mijn maatje’

Sinds het overlijden van Lucy’s moeder acht jaar geleden, is de band met haar vader Jerry veel hechter geworden. Totdat ze erachter komt dat hij een nieuwe relatie heeft, met een man. Mediator Michiel Hordijk kijkt mee haar naar hun problemen.

Lucy: ‘Toen mijn moeder acht jaar geleden overleed is de band met mijn vader nog sterker geworden. Ik ben 24 jaar en we hebben ons leven samen ingericht op zijn werk en mijn studie. Sinds zes jaar wonen we in Nederland. We hebben samen een prachtig appartement, dat we helemaal naar ons zin hebben gemaakt. Mijn moeder zorgde voor ons toen zij nog leefde. Zij was er altijd als ik thuiskwam en maakte het gezellig. Het was heel bijzonder dat mijn vader die rol is gaan overnemen. Hij is mijn maatje! Nu is dat ineens voorbij. Hij heeft een tijdje voor mij verzwegen dat hij een andere relatie heeft met een man, dat is een maand geleden uitgekomen. Ik dacht dat hij voor zijn werk steeds moest vliegen, terwijl hij op die momenten bij een andere man was. Dat het een man is, moet ik vreselijk aan wennen, maar dat hij mij niets heeft verteld, vind ik echt verschrikkelijk. Ik voel mij een wees. Ons gezamenlijke huis is niet meer de plek waar ik mij veilig voel. Het is er kil en ik wil er niet meer zijn. Het is niet te verteren dat mijn vader niet met mij heeft gedeeld dat hij een ander heeft. Ik wil graag met hem gesprek, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen.’

Jerry: ‘Bij mijn nieuwe partner voel me me vrij’

Jerry: ‘Het overlijden van mijn vrouw was een grote klap. Ik ben die klap nog altijd niet helemaal te boven gekomen, maar ik moet verder. Daarom heb ik voor Lucy en mij een nieuw appartement gekocht. Een plekje om samen te kunnen zijn. Zij heeft haar studie en ze is regelmatig met vrienden op pad. Dat is goed, het hoort bij haar leeftijd. Uiteraard heb ik ook mijn behoeftes en ik voel mij nog te jong om alleen te zijn. Gevoelens voor mannen heb ik eigenlijk nooit gehad, maar bij mijn nieuwe partner voel ik mij vrij. Heel apart hoe het leven kan lopen. Het voelt als een bevrijding, zonder dat ik mij ooit gevangen heb gevoeld. Heerlijk! Nu loopt Lucy tegen zichzelf aan. Ik heb mijn excuus aangeboden dat ik haar niet direct heb geïnformeerd. Het is heel spijtig dat dit nu tussen ons in komt te staan. Wat moet ik hiermee? Ik wilde haar niet kwetsen en eerst zeker weten of mijn relatie stand zou houden. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ik wil natuurlijk dat het goedkomt tussen mij en Lucy, maar ik wil ook dat zij meer op eigen benen komt te staan. Ik betaal alles en daar komt binnenkort een einde aan. Haar studie is in de afrondende fase en dan is zij in staat om haar eigen geld te verdienen. Natuurlijk kan mijn dochter altijd bij mij terecht, maar op financieel gebied moeten we elkaar ook loslaten. Dat wil ik dan ook wel gezegd hebben.’

Mediator: ‘Hier blijkt wat gebeurt als de communicatie tussen twee mensen plotseling stopt. Er is vaak een goede reden, maar het leidt regelmatig tot onduidelijkheid. Dat Jerry niets heeft gezegd is op zich niet zo vreemd. Dat Lucy zich hierdoor gekwetst voelt is, ook voor Jerry, goed voorstelbaar. Gelukkig komt het op tafel. Nu is de vraag hoe jullie dit kunnen aanpakken. Ik ervaar twee verschillende dingen in jullie verhalen. Als eerste jullie gezamenlijke relatie, die is gegroeid sinds de spil van jullie gezin is overleden. Deze verdrietige gebeurtenis heeft jullie dichter bij elkaar gebracht en heeft jullie in eerste instantie meer met elkaar verbonden. Zoekend naar de juiste communicatie heeft Jerry te laat gecommuniceerd en dat heeft Lucy gekwetst. Jerry geeft dat in zijn verhaal ook toe. De vraag is of Lucy hem hierin kan vergeven, dat zij het feit dat haar vader het op deze manier heeft aangepakt en haar hiermee gekwetst heeft, kan loslaten na verloop van tijd. Er zijn ontwikkelingen in jullie leven gaande en daar gaat het tweede over, dat ik ervaar in jullie verhalen. In jullie relatie, en dan vooral de met emotie geladen periode in de afgelopen jaren, hebben jullie elkaar nodig gehad. Desondanks zijn jullie ook ieder persoonlijk in ontwikkeling. Op momenten als deze wordt soms goed zichtbaar dat die ontwikkelingen niet parallel lopen. Jerry loopt, als ik het zo lees, voor op Lucy, maar Lucy zal snel volgen. Als jullie in gesprek gaan over jullie persoonlijke zoektocht in je eigen leven, komt vanzelf ook het gesprek op tafel hoe jullie persoonlijke ontwikkelingen ergens weer samenkomen. Een periode om aan terug te denken als een warme herinnering is in ontwikkeling om door te groeien. Complimenten dat jullie de communicatie weer hebben opgepakt!

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Sanoma Beeldbank