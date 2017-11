Isabel: ‘Er is een slaapkamerverbod voor alles wat lekker zit, maar niet lekker staat’

In elke editie van VIVA Mama vertelt in Lust & zo een moeder over haar seksleven.

Isabel (32) is getrouwd met Roeland (33) en moeder van Indy (4) en Jonathan (2).

‘Het sloop erin. De voedingsbeha die ik bleef dragen, ook al gaf ik al een jaar geen borstvoeding meer. Het ding zat zo lekker en knelde nergens. De big T-shirts als pyjama die geen kwaad konden als er een keer een baby op spuugde en mijn blubberbuik verstopten, maar weinig flatterend stonden. En dan ook nog eens knalroze wollen sokken. Heerlijk tijdens koude nachten, maar absolute libidokillers. Maar niet alleen bij mij was er een soort Ma Flodder in de slaapkamer gekropen, ook Roeland deed nog weinig om de boel op te leuken. Er groeiden overal haren in en uit en hij sliep in een shirt van de Marillion-tournee uit 2005 afgewisseld met een shirt van Toy Story. Beide niet bepaald opwindend.

Het had zijn weerslag op ons seksleven. Daar waar we in onze verkeringstijd makkelijk twee keer per week seks haalden, moesten we er ons nu toe zetten in elk geval twee keer per maand te vrijen. En dan was het vaak een vluggertje onder de douche of wat ongeinteresseerde hand- en spandiensten. Ik nam nooit meer het initiatief, omdat ik nauwelijks opgewonden te krijgen was. Ik stond nooit meer ‘aan’. Alsof ik vergeten was hoe het moest. Toch bleek de oplossing simpel. Via Groupon had ik een goedkoop lingeriesetje besteld, dat een tikkie spannender uitpakte dan het op de foto had geleken. Toen ik het setje aantrok en mezelf in de spiegel bekeek, vond ik mezelf er übersexy uitzien. De beha zorgde voor een fijne push-up en mijn blubbuik toonde een stuk minder dik door de kanten hipster. Ik kreeg acuut kriebels in mijn buik. Toen ik ’s avonds trots voor Roeland poseerde, kon hij zijn ogen en handen niet van me afhouden. Met een spontane sekspartij op de bank tot gevolg. Al snel ging ik op zoek naar setjes om hetzelfde gevoel op te roepen. Mijn eigen lingerielade zag er treurig uit: slecht passende beha’s uit een vorig leven en verwassen, uitgerekte onderbroeken. De hele uitstraling was: comfortabel. Maar om weer áán te gaan staan, moest het veranderen naar sexy.

Ik breidde mijn collectie uit met spannende rode, kanten en doorschijnende setjes. Die kocht ik via een erotische website, maar ook gewoon bij de Hema. Ook Roeland bekommerde zich meer om zijn uiterlijk. Hij schoor net als vroeger zijn schaamhaar weg en kocht mooie boxers. En dat maakte dat we allebei weer veel meer geprikkeld raakten om elkaar uit te dagen en te plagen.

Het klinkt misschien oppervlakkig: trek iets verleidelijks aan en de passie keert terug, maar zo simpel was het voor ons. We halen nu met gemak één keer per week seks, of vaker. Voor seksloze XL-shirts geldt een slaapkamerverbod. Eigenlijk geldt dat voor alles wat lekker zit, maar niet lekker staat.’

Tekst Joan Makenbach | Beeld iStock