We vragen ons allemaal wel eens af: is het nu lust of liefde wat we voelen? Gaat het hier om meer dan seks? Of zijn we toch verliefd? En wat is nou toch het grote verschil tussen lust en liefde?

Is het lust?

Oke, misschien niet leuk om te moeten horen, maar we hebben een paar signalen op een rijtje gezet waaraan je kunt herkennen dat het voor hem/haar niet verder gaat dan seks.

1. Er is weinig communicatie tussen jullie twee. De communicatie die er is, is vooral lichamelijk. De seks staat voorop, maar heb je daar genoegen mee?

2. Als de relatie vrijwel alleen maar bestaat uit seks zal er vanaf zijn/haar kant weinig interesse worden getoond in jou. Wie je bent als persoon, wat je normen en waarden zijn doet er voor de ander niet zoveel toe.

3. Ga eens bij jezelf na. Ontbijten jullie wel eens samen? Of verlang je stiekem naar dat romantische ontbijtje op bed? Waarschijnlijk zit dat er in jullie relatie niet in en ben je voor het ontbijt al weg. Of stuurt hij je de deur uit.

4. Krijg je vaak een berichtje of je langs komt? Heel fijn ofcourse. Maar begint het niet teveel op een bootycall te lijken?

5. Soms moet je bij jezelf even nagaan. Is jullie relatie van jouw kant ook meestal alleen maar gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht? Maar weet je eigenlijk ook wel wie hij/zij is? Of wil je dat misschien stiekem wel helemaal niet weten?

6. En mis je het verlangen dat je hem ook wil zien buiten de bootycalls en de seks om? Dan is jullie relatie waarschijnlijk gebaseerd op lust.

Of is het liefde?

Heb je het gevoel dat er overduidelijk liefde in het spel is? Aan deze signalen kun je herkennen of je relatie bestaat uit meer dan alleen lust:

1. Jullie praten heel veel samen. Een echt gesprek, dus niet alleen lichamelijke communicatie. Jullie kunnen samen uren doorpraten over van alles en nog wat.

2. Ook hebben jullie het samen heel gezellig als jullie geen seks hebben. Dan doen jullie samen leuke activiteiten zoals wandelen, samen koken of lekker comfy op de bank een filmpje kijken.

3. Er is in jullie relatie wederzijds interesse. En niet alleen in elkaars lichaam. Jullie willen alles van elkaar weten: hobby, werk, familie.

4. Niet te vergeten. Jullie geven om elkaar. Dat is ook heel belangrijk in een relatie.

5. Snak je toch naar dat ontbijtje op bed? Misschien is dat iets te hoog gegrepen. Maar op de zondagochtend een eitje bakken voor elkaar is voor beide geen probleem.

6. Jullie hebben besproken hoe jullie elkaar voelen tegenover elkaar. En als jullie mazzel hebben, zitten jullie daarmee aardig op een lijn. Don’t forget: communicatie is the key in elke relatie!

Voldoet jouw relatie aan al deze punten? Dan bestaat je relatie zeker uit meer dan alleen lust. Toch niet die kriebels in je buik, maar blijf je liever friends with benefits? Vertel dat duidelijk aan die persoon. Eerlijkheid duurt het langst.

